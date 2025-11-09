Моуриньо, избраникът за вътрешно спокойствие в Бенфика

След изборите за президент в Бенфика прожекторите определено се насочват към Моуриньо. В него са вложени всички червени надежди за вътрешно спокойствие. Със сигурност това бяха най-дългите избори в историята на клуба, пишат колегите от "А Бола". Може дори да се каже, че започнаха, когато Жоао Диого Мантейгаш обяви кандидатурата си, още преди да е определена дата за изборен акт, разделен на две части.

Руи Коща е новият стар президент на Бенфика

Руи Коща, действащият президент, дори беше последният, който се включи. Маестрото остави всичко за накрая, може да се каже, също и поради официалните си ангажименти. Стратегия, която може да го е оставила под кръстосан огън дълго време, но която, предвид резултатите, се оказа правилна.

Това винаги щяха да бъдат исторически избори, още от броя на кандидатите, които се явиха. Те станаха още по-значими, защото през два уикенда, единият от които под дъжд, Бенфика мобилизира хиляди хора в цялата страна, островите, Европа и останалия свят.

Едно отклонение. Когато се говори за увеличаване на капацитета на стадиона и се припомня, че старият е имал 120 хиляди места, е добре да се разбере, че огромната червена мобилизация през 2025 г. не е достигнала този брой при нито един от случаите. Планът за разширяване трябва да съществува, но внимавайте с мегаломанията, предупреждават колегите от "А Бола".

Връщайки се към изборите, те ще имат дори по-общо тълкуване извън футбола, продължава анализът на най-голямата португалска спортна медия. Някои неща, които видяхме в политиката, видяхме и тук, а някои неща, които видяхме, трябва да бъдат обект на задълбочен анализ от наетите кампанийни мениджъри – какво се случва в Лисабон и в останалата част от територията.

С избран президент (Руи Коща) Бенфика трябва да се излекува, за да се обедини след това, но това задължително води до промяна на фокуса. Жозе Моуриньо беше изключително коректен в поведението си през целия предизборен период, но може да се каже, че треньорът също се възползва от него. Трябва да се подчертае, че Моуриньо има почти недосегаем статут в Португалия и никой не оспорваше изявите и резултатите му, откакто пристигна.

След като изборите са зад гърба ни, прожекторите сега ще бъдат насочени към него. Моуриньо никога не е имал проблеми с това, но в него са вложени всички червени надежди за вътрешно спокойствие. Защото ако Моуриньо не успее в Бенфика, турбулентността е на една ръка разстояние.

Има нова демонстрация на „Луш“ тази неделя, в 20:30 часа, и там всички ще гласуват за едно и също: за Моуриньо, човекът, върху когото сега ще се съсредоточат всички анализи и дебати.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages