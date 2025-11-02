Популярни
Бенфика писа “тройка” на Гимараеш и продължи гонитбата за титлата

  • 2 ное 2025 | 03:58
Бенфика писа “тройка” на Гимараеш и продължи гонитбата за титлата

Отборът на Бенфика спечели с 3:0 в гостуването си на тима на Витория (Гимараеш) от 10-ия кръг на Лига Португал. По този начин “орлите” се изравниха с втория Спортинг (Лисабон) и изостават на точка от лидера Порто, който обаче все още не е изиграл мача си от кръга. Витория от своя страна остана в средата на класирането на опасна близост от зоната на изпадащите.

Томаш Араужо изведе гостите напред в резултата в 53-тата минута, а само три минути по-късно отборът на Витория остана с човек по-малко заради директния червен картон на Фабио Бланко.

Tова улесни изключително много момчетата на Жозе Моуриньо, които съвсем скоро нанесоха втори удар. Това се случи в 62-рата минута, когато Самуел Дал покачи резултата.

Нататък мачът се доиграваше, а съвсем в края Жоао Рего оформи класиката в резултата с попадението си в 87-ата минута.

Успехът бе отлична загрявка за отбора на Бенфика, който в средата на седмицата, на 5-и ноември (сряда), ще приеме Байер (Леверкузен) в среща от 4-ия кръг на основната схема на Шампионската лига. “Орлите” все още са единственият отбор заедно с нидерландския вицешампион, който все още не е открил точковия си актив в “турнира на богатите”.

