Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Моуриньо вижда слабости в Бенфика, ще пазарува през януари

Моуриньо вижда слабости в Бенфика, ще пазарува през януари

  • 24 окт 2025 | 17:01
  • 134
  • 0
Моуриньо вижда слабости в Бенфика, ще пазарува през януари

Старши треньрът на Бенфика Жозе Моуриньо призна, че отборът му има нужда от подобрение и той ще се опита да направи това през януарския трансферен прозорец. През седмицата "орлите" загубиха с 0:3 от Нюкасъл в Шампионската лига, а утре се изправят срещу Арука в португалското първенство.

"Мисля, че ни липсва нещо. И това нещо не са 10 играчи, нито 15 играчи, нито 5 играчи, защото често е достатъчен един играч с определен профил, или играч, защото е по-опитен, или играч, защото има характеристики, които другите нямат. Често са достатъчни един или двама играчи, за да подобрят един отбор, за да подобрят цялата динамика. През януари Бенфика със сигурност ще има един или двама играчи, които могат да помогнат за подобряване на нашия отбор", сподели Моуриньо.

"Ако има някой, който обича да пуска млади играчи, аз съм един от тях. Ако има някой, който в историята си има играчи като Варан, на 18 години, Скот Мактоминей, на 18 години, Петър Чех, на 18 години, ако има някой, който има история с такива играчи, това съм аз. В нашия състав има такива млади хора, някои ще успеят да стигнат по-високо, други не толкова. Не че има някакво противоречие.

Оптимист съм, че на вътрешно ниво ще бъдем възможно най-близо до нашите съперници. Евентуално пред нашите съперници, не се знае, но ще бъдем в борбата за първенството. И съм абсолютно убеден, че когато спечелим първите три точки в Шампионската лига, надявам се, че ще бъдат срещу Байер (Леверкузен), ще се включим в борбата и ще се борим докрай за класиране напред", каза още той.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Сензация във втория полуфинал на Копа Либертадорес

Сензация във втория полуфинал на Копа Либертадорес

  • 24 окт 2025 | 16:06
  • 599
  • 0
Ден от живота на професионалния футболист: Холанд разкрива тайни от ежедневието си

Ден от живота на професионалния футболист: Холанд разкрива тайни от ежедневието си

  • 24 окт 2025 | 16:02
  • 631
  • 0
Киву за дербито срещу Наполи: Залогът е голям, но пък и е едва осми кръг

Киву за дербито срещу Наполи: Залогът е голям, но пък и е едва осми кръг

  • 24 окт 2025 | 15:47
  • 687
  • 0
Гуардиола засипа с похвали Астън Вила и Емери, отказа да отпише Ливърпул от битката за титлата

Гуардиола засипа с похвали Астън Вила и Емери, отказа да отпише Ливърпул от битката за титлата

  • 24 окт 2025 | 15:23
  • 894
  • 1
"Моят отбор": Феноменът Холанд е в супер серия, Салах има нужда от събуждане

"Моят отбор": Феноменът Холанд е в супер серия, Салах има нужда от събуждане

  • 24 окт 2025 | 15:02
  • 650
  • 0
Киеза бе избран за най-добър в Ливърпул за септември

Киеза бе избран за най-добър в Ливърпул за септември

  • 24 окт 2025 | 14:51
  • 1014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

  • 24 окт 2025 | 16:54
  • 11241
  • 5
11-те на Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив)

11-те на Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив)

  • 24 окт 2025 | 16:39
  • 2236
  • 0
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 4818
  • 6
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 10118
  • 21
Втора лига на живо: Мони Чатов от ЦСКА II наказа Фратрия

Втора лига на живо: Мони Чатов от ЦСКА II наказа Фратрия

  • 24 окт 2025 | 17:10
  • 4152
  • 1
Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

  • 24 окт 2025 | 14:25
  • 4833
  • 5