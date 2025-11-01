Спортинг отново не се затрудни с Алверка

Спортинг (Лисабон) записа пета поредна победа във всички турнири. Португалският гранд спечели с 2:0 домакинството си на Алверка и оглави класирането в шампионата с равен брой точки с Порто, но по-добра голова разлика от "драконите".

Жени Катамо уцели греда в началото на двубоя, а пропуските на "зелено-белите" следваха един след друг. Малко след почивката Луис Суарес прати топката в мрежата, но попадението му беше отменено заради засада.

Публиката на "Жозе Алваладе" трябваше да чака до 68-ата минута, за да се зарадва. След центриране на Педро Гонсалвеш от корнер появилият се като резерва Фотис Йоанидис вкара с глава за 1:0, а самият Гонсалвеш сложи точка на спора малко по-късно с брилянтен шут извън наказателното поле.

Това беше втора поредна победа за Спортинг срещу Алверка, след като двата тима се срещнаха и за Купата на лигата преди няколко дни, а "зелено-белите" спечелиха с 5:1.

Снимки: Imago