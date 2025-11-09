Популярни
  2. Бенфика
  Руи Коща е новият стар президент на Бенфика

Руи Коща е новият стар президент на Бенфика

  • 9 ное 2025 | 09:05
Руи Коща ще бъде президент на Бенфика през следващите четири години. Според официална информация от клуба, настоящият лидер на “орлите” е получил 65,89% от гласовете във втория тур на изборите и си осигурява втори пореден мандат.

Жоау Нороня Лопеш леко подобри резултата си в сравнение с първия тур, но остана с 34,11% подкрепа.

„Много съм щастлив, най-вече заради огромната избирателна активност сред феновете на Бенфика", коментира Коща, цитиран от "А Бола".

"Това беше победа за Бенфика — първата голяма победа е именно този впечатляващ брой гласоподаватели, който ме кара да се гордея, че съм част от този клуб. Имам огромни амбиции и силно желание да направя всичко както трябва и да променя това, което не е наред.

Вече разговарях с Жоау Нороня Лопеш. Ще можем да поговорим по-подробно по-късно — говорихме по телефона. В крайна сметка всички сме част от Бенфика и това е пътят, по който трябва да вървим. За мен би било по-хубаво да встъпя в длъжност пред повече хора, но уставът го изисква така и ще трябва да го спазим.

Бях със семейството си у дома. Получавам съобщения буквално всяка секунда — все още не съм успял да ги прочета всички“, каза Руи Коща пред журналисти, докато напускаше дома си и се отправяше към “Ещадио да Луш” за церемонията по встъпване в длъжност.

Снимки: Imago

