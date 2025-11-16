Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Англия изравни историческо постижение на Югославия

Англия изравни историческо постижение на Югославия

  • 16 ное 2025 | 22:00
  • 1083
  • 1
Англия изравни историческо постижение на Югославия

Националният отбор на Англия постигна победа с 2:0 над Албания в мач от 10-ия кръг на европейските квалификации за Световното първенство през 2026 година. С този успех "трите лъва" завършиха цикъла без допуснат гол във всичките си срещи, повтаряйки постижение на националния тим на Югославия от квалификациите за Мондиал 1954.

В настоящата квалификационна кампания възпитаниците на Томас Тухел записаха победи срещу Албания (2:0, 2:0), Латвия (3:0, 5:0), Андора (1:0, 2:0) и Сърбия (5:0, 2:0).

По пътя към Световното първенство през 1954 година Югославия се състезава в група с Гърция (1:0, 1:0) и Израел (1:0, 1:0). В основната фаза на турнира балканският отбор достига до четвъртфиналите, където отстъпва на ФРГ с 0:2, а впоследствие германците печелят световната титла.

Постижението на англичаните със сигурност е по-впечатляващо, защото в хода на квалификациите те изиграха два пъти повече мачове - осем, отколкото Югославия по пътя към Мондиал 1954.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

  • 16 ное 2025 | 21:25
  • 1707
  • 0
Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

  • 16 ное 2025 | 21:20
  • 2532
  • 0
Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

  • 16 ное 2025 | 21:18
  • 1604
  • 4
Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

  • 16 ное 2025 | 20:59
  • 5550
  • 10
Играят се късните мачове от световните квалификации, Израел отново поведе

Играят се късните мачове от световните квалификации, Израел отново поведе

  • 16 ное 2025 | 21:45
  • 20108
  • 30
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 12647
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Италия 1:1 Норвегия, гостите заслужено изравниха

Италия 1:1 Норвегия, гостите заслужено изравниха

  • 16 ное 2025 | 22:41
  • 5034
  • 16
Играят се късните мачове от световните квалификации, Израел отново поведе

Играят се късните мачове от световните квалификации, Израел отново поведе

  • 16 ное 2025 | 21:45
  • 20108
  • 30
Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

  • 16 ное 2025 | 22:12
  • 3626
  • 1
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 12647
  • 15
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 10504
  • 13
Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 30195
  • 13