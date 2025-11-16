Англия изравни историческо постижение на Югославия

Националният отбор на Англия постигна победа с 2:0 над Албания в мач от 10-ия кръг на европейските квалификации за Световното първенство през 2026 година. С този успех "трите лъва" завършиха цикъла без допуснат гол във всичките си срещи, повтаряйки постижение на националния тим на Югославия от квалификациите за Мондиал 1954.
В настоящата квалификационна кампания възпитаниците на Томас Тухел записаха победи срещу Албания (2:0, 2:0), Латвия (3:0, 5:0), Андора (1:0, 2:0) и Сърбия (5:0, 2:0).
По пътя към Световното първенство през 1954 година Югославия се състезава в група с Гърция (1:0, 1:0) и Израел (1:0, 1:0). В основната фаза на турнира балканският отбор достига до четвъртфиналите, където отстъпва на ФРГ с 0:2, а впоследствие германците печелят световната титла.
Постижението на англичаните със сигурност е по-впечатляващо, защото в хода на квалификациите те изиграха два пъти повече мачове - осем, отколкото Югославия по пътя към Мондиал 1954.
Снимки: Imago