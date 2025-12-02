Линекер: Хари Кейн е по-добър от мен

Бившият нападател на Тотнъм и националния отбор на Англия Гари Линекер, който в момента е телевизионен анализатор, заяви, че Хари Кейн го превъзхожда като футболист.

„Хари Кейн е по-добър играч от мен“, категоричен беше Линекер.

„Аз бях чист хищник в наказателното поле. Умеех да правя всичко там, но Хари може да играе и като „десетка“. Той е способен да даде изведащ пас от 45 метра“, добави легендарният голмайстор.

„Бях по-бърз от Хари, но той безспорно е по-добрият футболист“, завърши Линекер, който е единственият футболист, ставал голмайстор на Премиър лийг с три различни клуба.