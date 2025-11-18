Тухел ще говори с Трент Александър-Арнолд

Популярни
  • 18 ное 2025 | 10:32
Английският национален селекционер Томас Тухел ще проведе разговори с футболистите с по-малко игрово време за европейските вицешампиони, за да потърси евентуален път обратно за тях в състава. Сред тези играчи са Трент Александър-Арнолд и Джак Грийлиш, които не бяха повикани срещу Сърбия и Албания, както и Джуд Белингам, който пък не беше в групата през месец октомври.  

Англия спечели два пъти с по 2:0 срещу Сърбия и Албания, за да завърши начело на Група К в световните квалификации при осем успеха от осем мача.  

"На първо време, моя работа е да говоря с всеки един от футболистите ни. Такива като Трент. Имаме разширена група от 55-60 души и сме длъжни да им обясним защо не са били в състава в определен момент. Трябва да говорим какво могат да подобрят или променят. Това ще бъде моята работа в следващите седмици и месеци", каза Тухел.

Английският селекционер добави, че е отворен към идеята за посещения на клубове и тренировъчните им игрища, за да говори лице в лице в играчите.  

"Да, може би ще го правим и групово, каквато е ситуацията с Джуд и Трент. Някои от тях ще посетя, с други ще говоря по телефона", добави 52-годишният треньор. 

