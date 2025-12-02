Бивш английски национал по футбол е задържан по подозрение в опит за изнасилване

Бивш футболист, играл в националния отбор на Англия и във Висшата лига, е задържан по подозрение в опит за изнасилване, съобщи "Би Би Си". Заподозреният, който е представлявал „трите лъва“ преди 15-ина години, е бил задържан на лондонското летище „Станстед“. Самоличността му остава в тайна по юридически причини.

„Мъж е бил арестуван по подозрение за опит за изнасилване и е освободен под гаранция до февруари 2026 г., докато разследването продължава“, съобщи говорител на полицията в Есекс.

Бившият играч е бил спрян на пункт за проверка на паспорти от митническите служби, преди да се качи на полета си в неделя. След справка органите на реда установили, че е търсен за „нескорошно“ обвинение за опит за изнасилване.