  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Бивш английски национал по футбол е задържан по подозрение в опит за изнасилване

Бивш английски национал по футбол е задържан по подозрение в опит за изнасилване

  • 2 дек 2025 | 14:56
  • 733
  • 0
Бивш английски национал по футбол е задържан по подозрение в опит за изнасилване

Бивш футболист, играл в националния отбор на Англия и във Висшата лига, е задържан по подозрение в опит за изнасилване, съобщи "Би Би Си". Заподозреният, който е представлявал „трите лъва“ преди 15-ина години, е бил задържан на лондонското летище „Станстед“.  Самоличността му остава в тайна по юридически причини.

„Мъж е бил арестуван по подозрение за опит за изнасилване и е освободен под гаранция до февруари 2026 г., докато разследването продължава“, съобщи говорител на полицията в Есекс.

Бившият играч е бил спрян на пункт за проверка на паспорти от митническите служби, преди да се качи на полета си в неделя. След справка органите на реда установили, че е търсен за „нескорошно“ обвинение за опит за изнасилване.

