Лапорта: Идното лято напускам Барселона, няма да съм като Путин или Мадуро

Жоан Лапорта обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат като президент на Барселона. Настоящият му такъв изтича през юни 2026 година и е негов втори. По принцип той има право на още един, но изглежда, че няма да се възползва.

“Мога да се кандидатирам отново, но няма да правя като Путин или Мадуро. Би било неподходящо. Ценя демокрацията и уставът е върховният документ, който регулира клуба. Освен това вече съм на възраст“, заяви 63-годишният Лапорта по време на участието си на форум на "Ла Вангардия".

Сега той е начело на Барса от 2021 г., когато спечели изборите с 54.28% от вота. Преди това той заемаше поста от 2003 до 2010 година. Под негово ръководство отборът спечели шест пъти титлата в Ла Лига, три пъти купата на Испания, четири Суперкупата на Испания, два пъти Шампионската лига, по веднъж Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА.

Преди да се оттегли обаче, Лапорта и клубът като цяло трябва да организират изборите за нов президент.

“Това, което сме планирали, е да решим в края на януари кога ще бъде датата (за изборите - б.р.). Фокусирани сме върху ежедневната работа в клуба. Имаме Купа на Краля, Ла Лига… и искаме изборният процес да не влияе на отбора”, каза още босът.