  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  Антони под въпрос за сблъсъка с Барса

Антони под въпрос за сблъсъка с Барса

  • 5 дек 2025 | 07:57
  • 543
  • 0
Антони под въпрос за сблъсъка с Барса

Антони предизвика тревога в лагера на Бетис след победата в мача за Купата на краля срещу Торент. Бразилецът, който започна като титуляр, напусна стадион „Сиутат де Валенсия“, накуцвайки, което породи безпокойство само два дни преди важния двубой срещу Барселона.

„Има време за възстановяване“, увери той медиите, запитан за болките в глезена. В лагера на крилото цари оптимизъм, че ще бъде на линия за съботния мач.

„Зелено-белите“ преминават през труден период, белязан от контузии. Миналата седмица тимът загуби Иско и Софиан Амрабат, които получиха травми по време на европейски мач и все още не са се завърнали в игра. Няколко дни по-рано от състава отпаднаха Ектор Белерин и Джовани Ло Селсо, които пропуснаха севилското дерби. Сега всички погледи са насочени към Антони, чието участие срещу Барса е под въпрос заради травмата, получена в двубоя за купата. Пелегрини му гласува доверие като титуляр, след като бразилецът пропусна мача със Севиля поради наказание.

Очакваше се Антони да бъде една от ключовите фигури в състава на Бетис за срещата с Барселона тази събота. Крилото ще направи всичко възможно, за да се възстанови навреме, тъй като не иска да пропусне още един голям мач, след като не игра в дербито. Междувременно Пелегрини се надява да може да разчита на един от най-влиятелните си играчи. Обратното броене вече започна, но от клуба нямат намерение да поемат излишни рискове предвид натоварения календар, който предстои.

