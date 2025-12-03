Популярни
  Рафиня: Това са три важни точки, които могат да решат титлата

  • 3 дек 2025 | 11:05
  • 707
  • 0

Крилото на Барселона Рафиня без съмнение беше едно от имената на вечерта при успеха на тима над Атлетико Мадрид с 3:1. Бразилецът записа втори пореден мач като титуляр и се раздаде докрай на терена. Той дори не успя да завърши срещата, тъй като силите му го напуснаха. Капитанът на „блаугранас“ призна, че трите точки срещу Атлетико Мадрид са ключови в битката за лидерската позиция.

Усещанията след мача:

„Смятам, че най-важното е да вярваме в работата, която вършим. Има много мачове, в които може да започнем зле и да допуснем попадение. Трябва да сме подготвени. Работим много добре в тази насока. Това е духът, който трябва да притежаваме, за да печелим мачове като този.“

За обратите:

„Може да допуснем гол, но трябва да запазим хладнокръвие, за да можем да обърнем мач като този. Знаехме колко труден ще бъде двубоят и че може да се случи същото като миналата година – те да отбележат първи.“

Може да допуснем гол, но трябва да запазим хладнокръвие, за да можем да обърнем мач като този.Относно пресата:

„Мисля, че колкото по-високо пресираме, толкова по-близо сме до противниковата врата. По този начин ще имаме повече възможности да вкарваме голове.“

В личен план:

„Търся най-добрата си физическа форма. Днес го усетих, почувствах известна умора. Поисках смяна, защото просто не можех повече. Както аз, така и Педри, разполагаме с много качествени играчи, които могат да бъдат на терена.“

Поисках смяна, защото просто не можех повече.За увереността:

„Мисля, че увереността я трупаме мач след мач. Знаехме, че този двубой е ключов за Ла Лига. Това са три важни точки, които могат да решат титлата. Ако печелим точки във всеки мач, всичко ще върви много по-добре.“

Снимки: Gettyimages

