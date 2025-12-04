Популярни
Рискът на Веласкес не се оправда, Славия шокира "сините" - на живо от стадион "Александър Шаламанов" след 2:0
Световен шампион: Барселона е като казино и не може да спечели Шампионската лига с тази защита

  • 4 дек 2025 | 19:23
  • 836
  • 2

Световният шампион с Франция Еманюел Пти заяви, че не може да спечели Шампионската лига със състава, с който разполага и с начина, по който играе. Миналия сезон каталунците бяха близо до финал в турнира, но отпаднаха драматично от Интер на полуфиналите.През настоящата кампания в ШЛ отборът на Ханзи Флик допусна загуби от Пари Сен Жермен и Челси и направи равенство с Брюж.

"Барса може да се бори за титлата в Ла Лига, но не и в Шампионската лига. Вярва ли някой, че те могат да спечелят трофея с тази защита? Невъзможно. Видяхме го срещу Интер. Как може да допуснеш седем гола на полуфиналите на Шампионската лига?", попита Пти, който игра в Барселона в началото на века.

"Барселона е като казино. Заложили са всичко на Ламин Ямал. Те имат качествени играчи, но не и от световна класа, като Лео Меси. Ламин не може да спечели Шампионската лига сам. С цялото ми уважение, Меси нямаше да го направи без Чави, Иниеста, Пуйол. Сега всичко зависи от Ямал", продължи французинът.

