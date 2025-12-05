Шефът на Барса: Отказахме се да прекръстим “Камп Ноу” в чест на Меси

Макар всичко да подсказва, че Лионел Меси продължава да не харесва настоящия президент на Барселона Жоан Лапорта, последният все пак иска всичко между тях да е наред. Шефът на клуба отново коментира, че би се радвал на “Камп Ноу” да бъде организиран специален прощален мач в чест на аржентинеца, но едва при завършването на реконструкцията на стадиона, което едва ли ще е преди 2027 година.

Лапорта потвърди информациите, че се е обмисляло стадионът да бъде прекръстен на името на Меси, но идеята е била отхвърлена.

“Обсъдихме на заседание на Борда възможността стадионът да носи неговото име, но не го смятаме за подходящо, защото имената на стадионите обикновено се дават на хора, които вече не са сред живите”, каза Лапорта.

„Хората, когато разговарят, се разбират. В случая с Лео Меси имаме предвид, когато настъпи най-подходящият момент за всички, ще му отдадем най-доброто възможно признание и ще му издигнем статуя. Най-добре би било този жест да се случи на стадион с 105 000 “кулета”. Той беше може би най-добрият футболист в историята и в историята на Барселона. Но не подхранвам полемики, нито правя спекулации за неща, които не са реалистични. Той има договор с друг клуб”, каза още президентът.

След това той говори и за икономическото състояние на клуба: “Когато дойдохме, положението беше катастрофално, почти фалит. Решихме клубът да остане собственост на своите членове и че те няма да бъдат натоварвани финансово. Ние сме прозрачни. Бяхме в критична ситуация и оттам идва споразумението с Конго, което също е на ръба. Добри резултати не идват по божие чудо, а чрез работа и още работа. Взеха се решения. Горди сме с всички показатели на клуба — всички са по-добри в сравнение с 2021 г. Радостта се върна в барселонизма, защото клубът вдъхновява…”

Той потвърди също така, че Ерик Гарсия ще подпише нов контракт.

“Подновихме договорите още на Ламин, Кубарси, Балде, Гави, Фермин… и надхвърлихме разрешения лимит за заплати. Привлякохме Жоан Гарсия, Рууни Барджи… но скоро отново ще сме в режим 1:1. Това е целта. Не ни притеснява толкова, вече сме си написали домашното. Мисля, че ще можем да управляваме всичко необходимо, за да имаме още по-конкурентен отбор. Стойността на играчите е още по-висока, а Ла Масия почуква на вратата. Има много начини да добавим още части”, смята президентът.

„Роналд Араухо трябва да бъде подкрепен, изпращам му силни пожелания. Говорих с него. Той ми изрази своята благодарност и ми каза, че е мотивиран, че може да се мотивира отново. Но това са деликатни теми и трябва да оставим професионалистите да си свършат работата. Той е много чувствителен и емоционален човек. Последното му съобщение беше изпълнено с обич и той видя, че клубът е до него. Имаме нужда от него. Той е засегнат от червения картон в Лондон. Деко работи и следи пазара. Може да има възможности, но Флик пренасочва играчи на нови позиции: Жерард Мартин, Ерик Гарсия… Ако е нужно подсилване, ще го направим. Силата ни е в отбора, а не в един играч. Барса би могъл да рализира всеки един трансфер, ако поиска. Но няма нужда да рискуваме. А и Деко вече работи повече за юни, отколкото за януари.

„Можем да сме спокойни за треньора Ханзи Флик, Той се чувства добре в клуба и в Барселона като град. Радва се. Чувства се подкрепен. Взискателен е — към себе си, към работата си, към хората около него и към отбора. Не се оплаква и не търси оправдания, а решения. Това понякога го държи в напрежение. Германец е, но е и чувствителен. Много съм доволен, че го имаме — няма от какво да се страхуваме. Прозряха го още в деня на мача с Алавес. Водим в класирането.

Килиан Мбапе? Той е изключителен играч, но аз харесвам Ламин, Кубарси, Балде, Бернал, Касадо, Жоан Гарсия, Педри… и тази комбинация на наши момчета с Рафиня, Феран, Левандовски… харесвам моите. За другите мога да призная, че са добри, но не изпитвам особен възторг“, завърши Лапорта.