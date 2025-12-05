Конте мечтае за Кулушевски

Полузащитникът на Тотнъм, Деян Кулушевски, е определян като мечтан трансфер за Наполи и неговия мениджър Антонио Конте. Информацията идва от изданието "Area Napoli", което съобщава, че Конте и спортният директор Джовани Мана вече работят по евентуална сделка за звездата на лондонския клуб.

Според медията Наполи изпитва сериозни затруднения в халфовата си линия и поради тази причина търси решение на проблема още през януарския трансферен прозорец. В списъка с набелязани играчи има няколко имена, но едно от тях е особено привлекателно за Конте. Става въпрос именно за Кулушевски от Тотнъм, който е „фаворит“ за италианския специалист. В същото време обаче той е смятан и за „невъзможна мечта“ на този етап, тъй като се вярва, че Тотнъм не би желал да се раздели с него през зимата.

Тази позиция на английския клуб може да се промени, ако Наполи или друг отбор отправи „значителна оферта“. Не се споменава дали италианският тим е готов да направи подобна стъпка, но въпреки това шведският национал остава начело в техния списък.

Наполи и в миналото е правил опити да привлече Кулушевски, но без успех, като така и не е предприемал решителни действия за осъществяването на трансфера. Предстои да се види дали сега клубът ще бъде готов да го направи, за да удовлетвори желанието на Конте.

Подобен ход би бил доста смел, като се има предвид, че Кулушевски е извън терените от месеци и все още не е записал нито един мач за Тотнъм през този сезон. Това прави евентуален трансфер малко вероятен, но от "Area Napoli" настояват, че името му фигурира в списъка на Наполи.

Снимки: Gettyimages