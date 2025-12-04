Основен играч на Наполи пропуска дербито с Ювентус

Наполи най-вероятно ще бъде без Станислав Лоботка за двубоя с Ювентус в неделя. Халфът е с мускулна контузия, обявиха от клуба.

Травмата е получена по време на загрявката преди вчерашния мач за Купата на Италия срещу Каляри, който отборът на Антонио Конте спечели след изпълнение на дузпи. Лоботка не беше предвиден за титуляр вчера, но след като се контузи не беше и на резервната скамейка.

Napoli, risentimento muscolare per Lobotka: a centrocampo è piena emergenza - Lo slovacco, cha a ottobre si era fermato per un problema agli adduttori, salterà di certo la sfida con la Juve per un infortunio al tibiale della gamba sinistra @TgrRai https://t.co/w8HJZQf4hM — Tgr Rai Campania (@TgrRaiCampania) December 4, 2025

Това създава проблем за наставника на Наполи, тъй като Де Бройне, Гилмор и Ангиса също са с контузии. Опциите на Конте за халфовата линия са само Скот Мактоминей и Елиф Елмас.