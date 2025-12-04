Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Основен играч на Наполи пропуска дербито с Ювентус

Основен играч на Наполи пропуска дербито с Ювентус

  4 дек 2025 | 14:29
  • 397
  • 0
Основен играч на Наполи пропуска дербито с Ювентус

Наполи най-вероятно ще бъде без Станислав Лоботка за двубоя с Ювентус в неделя. Халфът е с мускулна контузия, обявиха от клуба.

Травмата е получена по време на загрявката преди вчерашния мач за Купата на Италия срещу Каляри, който отборът на Антонио Конте спечели след изпълнение на дузпи. Лоботка не беше предвиден за титуляр вчера, но след като се контузи не беше и на резервната скамейка.

Това създава проблем за наставника на Наполи, тъй като Де Бройне, Гилмор и Ангиса също са с контузии. Опциите на Конте за халфовата линия са само Скот Мактоминей и Елиф Елмас.

