  Наполи имаше нужда от дузпи, за да прескочи най-сетне 1/8-финалите на Купата на Италия

Наполи имаше нужда от дузпи, за да прескочи най-сетне 1/8-финалите на Купата на Италия

  3 дек 2025 | 21:25
Наполи имаше нужда от дузпи, за да прескочи най-сетне 1/8-финалите на Купата на Италия

Наполи се класира на 1/4-финалите на Купата на Италия за първи път от пет години, след като надделя над Каляри с 9:8 след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време). В следващата фаза тимът на Антонио Конте ще срещне някой измежду Фиорентина и Комо.

Конте бе направил осем промени в стартовия си състав, мислейки и за неделното дерби с Ювентус. Само Ваня Милинкович-Савич, Сам Бойкема и Матиас Оливера запазиха местата си от двубоя с Рома. Започнаха играчи като Вергара, Амброзино и Мацоки, които рядко получават шанс за изява. Лоренцо Лука водеше атаката на шампионите.

В състава на Каляри също имаше някои промени в от мача с Ювентус. Лувумбу, Гаетано и Паволети получиха шанс за изява. 19-годишният български полузащитник Иван Сулев бе в групата на гостите, но остана неизползвана резерва.

Наполи имаше предимство през първата част, в която обаче отправи само един точен удар, с който взе преднина. В 28-ата минута Лоренцо Лука засече с глава на задната греда центриране на Вергара и така отри резултата.

В първите 15-ина минути на втората част Каляри имаше игрово предимство, което накара Конте да включи един от най-добрите си играчи - Скот Мактоминей. Шотландецът се появи в игра в 60-ата минута.

Седем минути след това обаче гостите изравниха. Борели владееше пред наказателното поле и опита подаване вдясно, но след сериозен рикошет в крака на Мактоминей топката се озова щастливо на пътя на Еспозито, който се зова очи в очи с Милинкович-Савоч и го преодоля без проблем.

Конте реагира с включването на Бонджорно и Хойлунд. По-късно се появиха и Ланг, и Нерес, но Наполи така и не успя да стигне до гол. Така изходът от този двубой трябваше да се реши след изпълнение на дузпи.

Оберт, Политано, Борели, Мактоминей, Прати и Ланг докараха резултата до 3:3 при наказателните удари. Феличи обаче пропусна четвъртата дузпа за Каляри, след като ударът му срещна гредата. Хойлунд бе точен и изведе Наполи напред - 4:3. Еспозито отново изравни, а след това Каприле спаси дузпата на Нерес. Луперто изведе Каляри напред, но Елмас направи 5:5. Адопо отново даде преднина на гостите. След това за Наполи изпълни вратаря Ваня Милинкович-Савич, който бе много сигурен от бялата точка - 6:6. Идриси за пореден път даде аванс на Каляри. Спинацола бе хладнокръвен - 7:7. Ди Пардо направи 8:7 в полза на гостите. Жезус също не сгреши. Милинкович-Савич спаси удара на Лувумбо. Боджорно изпрати Наполи на 1/4-финал - 9:8.

Снимки: Gettyimages

