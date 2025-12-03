Задна ножица на Ромеро спаси Тотнъм от загуба в Нюкасъл

Тотнъм стигна до точка при гостуването си на Нюкасъл, а срещата завърши 2:2. "Сраките" на два пъти повеждаха, но Кристиан Ромеро на два пъти изравняваше. Аржентинският бранител се разписа със задна ножица в 95-ата минута и това спаси лондончани от загуба. Отборът на Томас Франк пристигна на "Сейнт Джеймсис Парк" след пет загуби в последните си седем мача и бе близо до ново поражение. Резултатът означава, че двата отбора остават с еднакъв брой точки, а "шпорите" са 11-и поради по-добрата си голова разлика.

Нюкасъл започна добре мача и постепенно вдигаше темпото, като отправи няколко удара. Люис Майли имаше добра възможност, но от прекрасна позиция стреля право във вратаря. В 35-ата минута Жоелинтон удари греда след изстрел от малък ъгъл. Тотнъм веднага отговори и след центриране на Кудус Бергвал насочи топката с пета, а тя мина малко над гредата.

Тимът на Еди Хау стартира на висока скорост втората част и Викарио трябваше да се справя с удар на Барнс. Изчистване на Дансо от голлинията пък спря Волтемаде. "Свраките" имаха предимство и успяха да поведат в 71-ата минута с гол на Бруно Гимараеш, който влезе в игра на почивката. Капитанът на Тотнъм отговори седем минути по-късно. Той засече с глава центриране на Кудус.

Краят на двубоя се разви драматично. Съдията отсъди дузпа за домакините, след като прецени, че Бентанкур е задържал Дан Бърн в наказателното поле. Антъни Гордън реализира отсъдения наказателен удар. Това обаче не бе достатъчно, тъй като в добавеното време Ромеро успя отново да изравни с акробатично изпълнение.

Снимки: Imago