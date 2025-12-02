Конте: Целта ни е да защитим титлата, но ще бъде много трудно

Треньорът на Наполи Антонио Конте заяви твърдо, че целта пред тима му е да защити титлата от миналия сезон след победата срещу Рома с 1:0, но ще бъде много трудно заради изключителната конкуренция.

Мактоминей е играч на сезона в Серия "А", Конте е номер 1 при треньорите

"Ще бъде много оспорвано първенство с много силни и равностойни отбори. Виждате, че след 13 изиграни кръга всички сме се събрали в класирането, не може да се направи разлика. Нашата цел е да защитим титлата си, но ще бъде много трудно, защото има много силни и конкурентни тимове. В крайна сметка нека да победи най-добрият", коментира специалистът.

Конте получи наградата си за най-добрия треньор в Серия "А" през миналия сезон. На церемонията той говори и за отпуска, който си взе по време на паузата в първенствата заради мачовете на националните отбори. Тогава имаше спекулации, че той няма да остане дълго начело на тима. "Възможността да прекарам малко време със семейството си беше много важна", каза Конте за близките си, които живеят в Торино.

