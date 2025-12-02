Популярни
Де Лаурентис: Този отбор на Наполи е по-силен от миналогодишния

  • 2 дек 2025 | 03:20
  • 201
  • 0

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис изрази увереност, че настоящият състав на тима е по-силен от този, който спечели Скудетото през миналия сезон. Той също така призова за нови правила, които да уреждат отношенията между клубовете и международните федерации.

„Убеден съм, че този отбор на Наполи е по-силен от миналия сезон“, заяви президентът по време на церемонията „Gran Gala del Calcio“ в Милано.

„Новите играчи трябва да бъдат накарани да се влюбят във фланелката, но тези трудности им позволиха да покажат своите възможности. Убеден съм, че ще продължим да имаме страхотен сезон, но трябва да отчетем, че има 20 отбора, така че трябва да уважаваме и останалите", каза Де Лаурентис.

„Давид Нерес беше при нас и миналия сезон, но тъй като участвахме само в едно състезание, нямаше възможност всеки да покаже на какво е способен. През този сезон, с няколко турнира, очевидно можем да дадем повече игрово време и на други. Нерес вече вкаралповече голове, отколкото през целия минал сезон, а сме едва в началото", коментира босът на Наполи.

Президентът на "партенопеите" публично се оплака, че ФИФА, УЕФА и националните отбори трябва да компенсират клубовете, когато играчите получават сериозни контузии.

Мактоминей е играч на сезона в Серия "А", Конте е номер 1 при треньорите
Мактоминей е играч на сезона в Серия "А", Конте е номер 1 при треньорите

„Футболните институции са стари, невероятно стари, и се интересуват единствено от запазването на властта си, докато с нас се отнасят като със стока за размяна под тяхното върховенство“, заяви Де Лаурентис.

„Футболът не принадлежи само на три или четири нации, а на целия свят. Трябва да разберем къде се крият проблемите за финансовата устойчивост на цялото движение. Според мен, трябва да изтрием всичко старо. Има всички тези наредби и правила, говорим, че сме бизнес лидери, но се държим като служители на голяма система, в която само две големи личности командват. Това изглежда тъжно, анахронично и нереално“, заключи Де Лаурентис.

