Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

  • 2 дек 2025 | 13:11
  • 409
  • 0

Спортният директор на Наполи Джовани Мана потвърди, че през януарския трансферен прозорец клубът ще се опита да се подсили в полузащита предвид редицата контузени халфове в състава на Антонио Конте.

Мактоминей е играч на сезона в Серия "А", Конте е номер 1 при треньорите
Мактоминей е играч на сезона в Серия "А", Конте е номер 1 при треньорите

“Както съм казвал, да говоря сега за трансферния пазар би омаловажило труда на треньора и отбора. Ще бъдем подготвени, като работим върху някои неща и ще търсим възможности. Определено фокусът ни е в халфовата линия. Кевин Де Бройне има дълготрайна контузия и ще отсъства поне до края на февруари. Били Гилмор ще бъде аут за два месеца - поне до началото на февруари, а Андре-Франк Замбо Ангиса ще се завърне малко преди това. Извънредната ситуация е в полузащитата”, коментира по време на Gran Gala del Calcio Мана, който също така говори за привличането на наградения Скот Мактоминей, добрата форма на Давид Нерес и думите на Конте относно новите попълнения.

“Говорихме с Манчестър Юнайтед в началото на миналия юни и не очаквахме, че щяха да пуснат Мактоминей. Те бяха отворени към предложението ни, а ние се бяхме подготвили. Играчът пък веднага показа желание да дойде в Наполи. Заслугата за формата на Нерес е на треньора, който го научи на определени неща. В Аякс той показа страхотни качества, а периодът му в Шахтьор (Донецк) беше затруднен от войната. В Бенфика не беше щастлив, но ние му дадохме възможността да изразява себе си. Той е радостен, когато играе. Конте никога не се е оплаквал, че има твърде много играчи. Просто каза, че е много трудно да се приспособят деветима нови футболисти, което е нормално. Той обаче се справи доста добре с постепенното им интегриране”, добави шефът на италианския шампион.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 3213
  • 2
Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

  • 2 дек 2025 | 12:59
  • 2477
  • 1
Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

  • 2 дек 2025 | 11:51
  • 521
  • 2
Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

  • 2 дек 2025 | 11:49
  • 3459
  • 0
Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

  • 2 дек 2025 | 11:36
  • 1465
  • 1
Клубовете от Премиър лийг ще могат да задържат африканските си звезди малко повече

Клубовете от Премиър лийг ще могат да задържат африканските си звезди малко повече

  • 2 дек 2025 | 10:57
  • 4748
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 3816
  • 1
11-те на Монтана и Локо (Сф)

11-те на Монтана и Локо (Сф)

  • 2 дек 2025 | 14:38
  • 311
  • 0
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 18836
  • 24
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 7480
  • 9
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 3213
  • 2
Втора лига на живо: втори гол в Разград

Втора лига на живо: втори гол в Разград

  • 2 дек 2025 | 14:00
  • 25305
  • 11