Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

Спортният директор на Наполи Джовани Мана потвърди, че през януарския трансферен прозорец клубът ще се опита да се подсили в полузащита предвид редицата контузени халфове в състава на Антонио Конте.

Мактоминей е играч на сезона в Серия "А", Конте е номер 1 при треньорите

“Както съм казвал, да говоря сега за трансферния пазар би омаловажило труда на треньора и отбора. Ще бъдем подготвени, като работим върху някои неща и ще търсим възможности. Определено фокусът ни е в халфовата линия. Кевин Де Бройне има дълготрайна контузия и ще отсъства поне до края на февруари. Били Гилмор ще бъде аут за два месеца - поне до началото на февруари, а Андре-Франк Замбо Ангиса ще се завърне малко преди това. Извънредната ситуация е в полузащитата”, коментира по време на Gran Gala del Calcio Мана, който също така говори за привличането на наградения Скот Мактоминей, добрата форма на Давид Нерес и думите на Конте относно новите попълнения.

🎙️🇮🇹Giovanni Manna on the transfer market: "We’re working on a few things and we’ll look for opportunities. The focus is definitely on the midfield. De Bruyne has a long-term injury, at least until the end of February. Gilmour will be out for two months, at least until early… pic.twitter.com/oygUKKtsti — Napoli Zone (@TheNapoliZone) December 1, 2025

“Говорихме с Манчестър Юнайтед в началото на миналия юни и не очаквахме, че щяха да пуснат Мактоминей. Те бяха отворени към предложението ни, а ние се бяхме подготвили. Играчът пък веднага показа желание да дойде в Наполи. Заслугата за формата на Нерес е на треньора, който го научи на определени неща. В Аякс той показа страхотни качества, а периодът му в Шахтьор (Донецк) беше затруднен от войната. В Бенфика не беше щастлив, но ние му дадохме възможността да изразява себе си. Той е радостен, когато играе. Конте никога не се е оплаквал, че има твърде много играчи. Просто каза, че е много трудно да се приспособят деветима нови футболисти, което е нормално. Той обаче се справи доста добре с постепенното им интегриране”, добави шефът на италианския шампион.

🎙️🇮🇹Manna on Neres: "Credit goes to the coach, who taught him to do certain things. At Ajax he showed great qualities, then going to Shakhtar was complicated because of the war. At Benfica he wasn’t happy, and we gave him the chance to express himself. When he plays, he’s happy."… pic.twitter.com/mCp9G4U0oI — Napoli Zone (@TheNapoliZone) December 1, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages