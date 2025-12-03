Хюн-Мин Сон най-сетне ще има възможност да се сбогува с феновете на Тотнъм

Южнокорейският нападател Хюн-Мин Сон ще се завърне в Лондон, за да се сбогува с феновете на Тотнъм, съобщиха от клуба.
33-годишният Сон ще бъде сред зрителите на двубоя от Шампионската лига със Славия (Прага) следващата седмица, за да се сбогува с феновете на "шпорите".
Азиатският футболист прекара десет години в редиците на Тотнъм и бе не само един от най-обичаните играчи в клуба, но и капитан на отбора. През лятото той съобщи, че ще продължи кариерата си в американския ФК Лос Анджелис, но по това време самият той бе в Сеул.
Предстоящият мач със Славия ще даде възможност на феновете на Тотнъм да изпратят с аплодисменти един от любимците си, който помогна и за спечелването на трофея в Лига Европа през миналия сезон.