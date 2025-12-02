Мактоминей е играч на сезона в Серия "А", Конте е номер 1 при треньорите

Халфът на Наполи Скот Мактоминей спечели голямата награда за играч на сезон 2024/25 в Серия "А". Шотландският национал имаше огромен принос за титлата на "партенопеите" и беше отличен на церемонията Gran Gala del Calcio, която се проведе в Милано.

В идеалния отбор на сезона доминира Интер. "Нерадзурите" имат петима представители - Дензъл Дъмфрис, Алесандро Бастони, Федерико Димарко, Николо Барела и Лаутаро Мартинес, а от Наполи в единайсеторката попаднаха Мактоминей и Амир Рахмани.

✨GGDC2025 ✨

Questa la magnifica #Top11 della #SerieA 2024/25

Mile Svilar

Federico Dimarco

Amir Rrahmani

Alessandro Bastoni

Denzel Dumfries

Nicolò Barella

Scott McTominay

Tijjani Reijnders

Lautaro Martinez

Moise Kean

Mateo Retegui#GranGalàDelCalcio pic.twitter.com/YCLatwHGx2 — Gran Galà del Calcio AIC (@GranGalaAIC) December 1, 2025

В идеалния състав има и двама играчи, които вече напуснаха Серия "А". Тижани Райндерс премина от Милан в Манчестър Сити, а голмайсторът Матео Ретеги смени Аталанта с Ал-Кадисия.

На церемонията бяха раздадени и индивидуални отличия. Антонио Конте беше избран за треньор на годината, а Наполи получи приза за отбор на годината.

✨GGDC2025 ✨

E' il Napoli la squadra migliore della stagione 2024/25#GranGalàDelCalcio pic.twitter.com/5aHihmKvQ8 — Gran Galà del Calcio AIC (@GranGalaAIC) December 1, 2025

Нападателят на Интер Франческо Пио Еспозито беше обявен за най-добър млад играч. През миналия сезон той игра под наем в Специя.

Защитникът на Удинезе Николо Бертола получи наградата за най-добър млад играч в Серия "Б", където се подвизаваше също с екипа на Специя.

✨GGDC2025 ✨

Francesco Pio Esposito si aggiudica il Premio “Il Campo giusto” – Coldiretti Fondazione Osservatorio Agromafie dell’anno 2024/25!#GranGalàDelCalcio pic.twitter.com/ckidv2LuWY — Gran Galà del Calcio AIC (@GranGalaAIC) December 1, 2025

Защитникът на Каляри Алесандро Дейола спечели приза за гол на годината. Отличието му бе присъдено за попадението при победата с 3:0 над Венеция през май 2025 г., което беше номинирано и за престижната награда „Пушкаш“ на ФИФА.

Всички победители:



Най-добър вратар: Миле Свилар (Рома)

Най-добър десен бек: Дензъл Дъмфрис (Интер)

Най-добър ляв бек: Федерико Димарко (Интер)

Най-добър централен защитник: Алесандро Бастони (Интер) и Амир Рахмани (Наполи)

Най-добър халф: Николо Барела (Интер), Скот Мактоминей (Наполи) и Тижани Райндерс (Милан)

Най-добър нападател: Лаутаро Мартинес (Интер), Мойс Кийн (Фиорентина) и Матео Ретеги (Аталанта)

Най-добър треньор: Антонио Конте (Наполи)

Най-добър отбор: Наполи

Най-добър съдия: Даниеле Довери

Най-добър млад играч: Франческо Пио Еспозито (Специя)

Най-добър млад играч в Серия "Б": Николо Бертола (Специя)

Най-добър гол: Алесандро Дейола (Каляри)