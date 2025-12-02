Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Мактоминей е играч на сезона в Серия "А", Конте е номер 1 при треньорите

Мактоминей е играч на сезона в Серия "А", Конте е номер 1 при треньорите

  • 2 дек 2025 | 02:35
  • 237
  • 0
Мактоминей е играч на сезона в Серия "А", Конте е номер 1 при треньорите

Халфът на Наполи Скот Мактоминей спечели голямата награда за играч на сезон 2024/25 в Серия "А". Шотландският национал имаше огромен принос за титлата на "партенопеите" и беше отличен на церемонията Gran Gala del Calcio, която се проведе в Милано.

В идеалния отбор на сезона доминира Интер. "Нерадзурите" имат петима представители - Дензъл Дъмфрис, Алесандро Бастони, Федерико Димарко, Николо Барела и Лаутаро Мартинес, а от Наполи в единайсеторката попаднаха Мактоминей и Амир Рахмани.

В идеалния състав има и двама играчи, които вече напуснаха Серия "А". Тижани Райндерс премина от Милан в Манчестър Сити, а голмайсторът Матео Ретеги смени Аталанта с Ал-Кадисия.

На церемонията бяха раздадени и индивидуални отличия. Антонио Конте беше избран за треньор на годината, а Наполи получи приза за отбор на годината.

Нападателят на Интер Франческо Пио Еспозито беше обявен за най-добър млад играч. През миналия сезон той игра под наем в Специя.

Защитникът на Удинезе Николо Бертола получи наградата за най-добър млад играч в Серия "Б", където се подвизаваше също с екипа на Специя.

Защитникът на Каляри Алесандро Дейола спечели приза за гол на годината. Отличието му бе присъдено за попадението при победата с 3:0 над Венеция през май 2025 г., което беше номинирано и за престижната награда „Пушкаш“ на ФИФА.

Всички победители:

Най-добър вратар: Миле Свилар (Рома)
Най-добър десен бек: Дензъл Дъмфрис (Интер)
Най-добър ляв бек: Федерико Димарко (Интер)
Най-добър централен защитник: Алесандро Бастони (Интер) и Амир Рахмани (Наполи)
Най-добър халф: Николо Барела (Интер), Скот Мактоминей (Наполи) и Тижани Райндерс (Милан)
Най-добър нападател: Лаутаро Мартинес (Интер), Мойс Кийн (Фиорентина) и Матео Ретеги (Аталанта)
Най-добър треньор: Антонио Конте (Наполи)
Най-добър отбор: Наполи
Най-добър съдия: Даниеле Довери
Най-добър млад играч: Франческо Пио Еспозито (Специя)
Най-добър млад играч в Серия "Б": Николо Бертола (Специя)
Най-добър гол: Алесандро Дейола (Каляри)

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Марселино е най-добър треньор в Ла Лига за ноември

Марселино е най-добър треньор в Ла Лига за ноември

  • 2 дек 2025 | 00:59
  • 305
  • 0
Селекционерът на Суринам изненадващо подаде оставка преди баражите за място на Световното първенство

Селекционерът на Суринам изненадващо подаде оставка преди баражите за място на Световното първенство

  • 2 дек 2025 | 00:36
  • 345
  • 0
Валенсия се добра до точка на "Вайекас"

Валенсия се добра до точка на "Вайекас"

  • 2 дек 2025 | 00:09
  • 330
  • 0
Дезире Дуе вдигна наградата Golden Boy и заяви: Да мечтаеш е първата стъпка към успеха

Дезире Дуе вдигна наградата Golden Boy и заяви: Да мечтаеш е първата стъпка към успеха

  • 1 дек 2025 | 23:45
  • 964
  • 0
Джейми Варди е класа и на 38

Джейми Варди е класа и на 38

  • 1 дек 2025 | 23:37
  • 1346
  • 1
ПСЖ срещу тим от пета дивизия за Купата на Франция

ПСЖ срещу тим от пета дивизия за Купата на Франция

  • 1 дек 2025 | 23:15
  • 529
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 27184
  • 58
Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

  • 1 дек 2025 | 18:46
  • 13217
  • 19
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 36500
  • 67
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 26845
  • 28
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 30996
  • 93
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 16613
  • 36