Мактоминей е играч на сезона в Серия "А", Конте е номер 1 при треньорите

Халфът на Наполи Скот Мактоминей спечели голямата награда за играч на сезон 2024/25 в Серия "А". Шотландският национал имаше огромен принос за титлата на "партенопеите" и беше отличен на церемонията Gran Gala del Calcio, която се проведе в Милано.
В идеалния отбор на сезона доминира Интер. "Нерадзурите" имат петима представители - Дензъл Дъмфрис, Алесандро Бастони, Федерико Димарко, Николо Барела и Лаутаро Мартинес, а от Наполи в единайсеторката попаднаха Мактоминей и Амир Рахмани.
В идеалния състав има и двама играчи, които вече напуснаха Серия "А". Тижани Райндерс премина от Милан в Манчестър Сити, а голмайсторът Матео Ретеги смени Аталанта с Ал-Кадисия.
На церемонията бяха раздадени и индивидуални отличия. Антонио Конте беше избран за треньор на годината, а Наполи получи приза за отбор на годината.
Нападателят на Интер Франческо Пио Еспозито беше обявен за най-добър млад играч. През миналия сезон той игра под наем в Специя.
Защитникът на Удинезе Николо Бертола получи наградата за най-добър млад играч в Серия "Б", където се подвизаваше също с екипа на Специя.
Защитникът на Каляри Алесандро Дейола спечели приза за гол на годината. Отличието му бе присъдено за попадението при победата с 3:0 над Венеция през май 2025 г., което беше номинирано и за престижната награда „Пушкаш“ на ФИФА.
Всички победители:
Най-добър вратар: Миле Свилар (Рома)
Най-добър десен бек: Дензъл Дъмфрис (Интер)
Най-добър ляв бек: Федерико Димарко (Интер)
Най-добър централен защитник: Алесандро Бастони (Интер) и Амир Рахмани (Наполи)
Най-добър халф: Николо Барела (Интер), Скот Мактоминей (Наполи) и Тижани Райндерс (Милан)
Най-добър нападател: Лаутаро Мартинес (Интер), Мойс Кийн (Фиорентина) и Матео Ретеги (Аталанта)
Най-добър треньор: Антонио Конте (Наполи)
Най-добър отбор: Наполи
Най-добър съдия: Даниеле Довери
Най-добър млад играч: Франческо Пио Еспозито (Специя)
Най-добър млад играч в Серия "Б": Николо Бертола (Специя)
Най-добър гол: Алесандро Дейола (Каляри)