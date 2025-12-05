Популярни
  3. Ерик Гарсия подписва нов договор с Барселона до дни

  • 5 дек 2025 | 01:58
Ръководството на Барселона е напът да финализира подновяването на договора на Ерик Гарсия, след като е постигнато пълно споразумение между двете страни. Настоящият контракт на 24-годишния централен бранител изтичаше в края на настоящия сезон, а преговорите за неговото удължаване продължиха известно време. Изглежда, че вече всичко е уточнено, както потвърди и спортният директор на Барса Деко в интервю по-рано тази седмица.

Според информация на "Jijantes", в момента Барселона работи по официалното оформяне на споразумението и финализирането на подписването с Ерик. Информацията добавя, че ако графикът на президента на клуба Жоан Лапорта позволява, официалната церемония по подписването вероятно ще се състои следващия четвъртък.

Новият договор на Гарсия ще бъде за срок от пет години, обвързвайки го с клуба до лятото на 2031 г. Ако изпълни контракта си докрай, защитникът ще е прекарал десетилетие в Барселона, след като пристигна като свободен агент от Манчестър Сити през 2021 г.

Гарсия беше близо до напускане на Барса през януари тази година, но беше убеден от Ханзи Флик да остане. Оттогава испанецът непрекъснато подобрява представянето си и се превърна в един от най-надеждните и доверени играчи на треньора. Независимо дали играе като централен защитник, десен бек или опорен халф, 24-годишният футболист доказа своята стойност със стабилни изяви, поради което подновяването на договора му е изключително позитивна новина за „блаугранас“. Ако всичко върви по план, официалното подписване на договора на Гарсия може да се състои точно след една седмица.

Снимки: Gettyimages

