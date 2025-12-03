Дани Олмо ще е извън терените около три седмици

Халфът на Барселона Дани Олмо ще отсъства от игра приблизително три седмици поради извадено рамо, съобщиха официално от каталунския клуб.
Олмо получи контузията по време на мача от 19-ия кръг на Ла Лига срещу Атлетико Мадрид, спечелен с 3:1. Той беше заменен принудително в 66-ата минута. Испанецът нарани рамото си точно в момента, в който отбеляза победния гол във вратата на „дюшекчиите“. След удара той се приземи лошо и не успя да продължи участието си в срещата.
Почти сигурно Олмо ще пропусне двубоя от първенството срещу Бетис, както и сблъсъка с германския Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига.
През настоящия сезон испанският национал е изиграл 17 мача за Барса във всички турнири, в които е отбелязал четири гола и е направил две асистенции.
Снимки: Gettyimages