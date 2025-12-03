Популярни
  3. Дани Олмо ще е извън терените около три седмици

Дани Олмо ще е извън терените около три седмици

  • 3 дек 2025 | 06:55
  • 223
  • 0

Халфът на Барселона Дани Олмо ще отсъства от игра приблизително три седмици поради извадено рамо, съобщиха официално от каталунския клуб.

Олмо получи контузията по време на мача от 19-ия кръг на Ла Лига срещу Атлетико Мадрид, спечелен с 3:1. Той беше заменен принудително в 66-ата минута. Испанецът нарани рамото си точно в момента, в който отбеляза победния гол във вратата на „дюшекчиите“. След удара той се приземи лошо и не успя да продължи участието си в срещата.

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Почти сигурно Олмо ще пропусне двубоя от първенството срещу Бетис, както и сблъсъка с германския Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига.

През настоящия сезон испанският национал е изиграл 17 мача за Барса във всички турнири, в които е отбелязал четири гола и е направил две асистенции.

