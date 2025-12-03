Популярни
Флик: Тази победа ни дава голяма увереност

  • 3 дек 2025 | 01:26
Треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира победата на своя тим с 3:1 над Атлетико Мадрид в поредния кръг на Ла Лига. Успехът отдалечи каталунците на 6 точки пред отбора на Диего Симеоне.

„Мисля, че играта ни беше на друго ниво. Изправихме се срещу отличен отбор. Борихме се, бяхме единни и това беше страхотно. Много съм доволен“, заяви Флик.

„Изключително важно е, че някои играчи се завърнаха, въпреки че не всички са готови на 100%, поради което се наложи да правим смени“, обясни германецът.

„Контролирахме повече играта и създавахме повече свободни пространства. Това е много радващо. Рафиня е много важен за нас. Видяхме как игра в днешния мач, но сме виждали и представянето му в миналото", коментира Флик.

„Страхотно е да получиш такъв заряд от увереност в мач срещу отбор като Атлетико, завърши наставникът на Барса.

След последния съдийски сигнал той догони Диего Симеоне, който побърза да се прибере в тунела, и го прегърна.

Снимки: Gettyimages

