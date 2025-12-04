Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски без Алдаир и Карл Фабиен в "Овча купел"

Левски без Алдаир и Карл Фабиен в "Овча купел"

  • 4 дек 2025 | 12:11
  • 1724
  • 0
Слушай на живо: Славия - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за мача срещу Славия от 18-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" е от 18:00 часа и ще бъде ръководен от Васил Минев.

Добрата новина е завръщането на Радослав Кирилов, но аут от разширения състав остават Алдаир и Карл Фабиен.

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Ето цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Евертон Бала, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

