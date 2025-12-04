Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 1757
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Славия - Левски

Отборите на Славия и Левски се изправят един срещу друг в най-старото столично дерби, което е двубой от 18-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Александър Шаламанов” е с начален час 18:00 и ще бъде ръководена от Васил Минев.

Двата тима посрещат мача в отлично настроение от последните си мачове. “Сините” вкараха цели 12 гола в последните си два мача с победите над Монтана (5:1) и Септември (7:0). Играчите на Хулио Веласкес са лидер с 41 точки и със сигурност ще зимуват на върха на класирането, след като не могат да бъдат изместени от първото място.

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

“Белите” от своя страна е в серия от четири поредни победи и тимът от Овча Купел вече е на комфортното седмо място с актив от 24 точки. Славия не познава загубата от два месеца и половина, като последното поражение бе в средата на септември от ЦСКА 1948.

Мис България призова феновете на Славия за подкрепа в дербито срещу Левски
Мис България призова феновете на Славия за подкрепа в дербито срещу Левски

Добрата новина за Левски е завръщането в състава на контузените Радослав Кирилов и Карл Фабиен. Двамата вече тренират с основната група на “сините”, но не е ясно дали старши треньорът ще рискува включването им в мача днес. При Славия контузии лекуват Денислав Александров и Диего Фераресо и най-вероятно е пропуснат дербито.

Левски тренира в пълен състав, Карл Фабиен и Ради Кирилов са готови за игра
Левски тренира в пълен състав, Карл Фабиен и Ради Кирилов са готови за игра

Двата тима вече се срещнаха помежду си в рамките на шампионата. В среща от третия кръг на надпреварата Левски победи с 2:0 с късни голове на Борислав Рупанов и Евертон Бала.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сектор "Г": Днес победата беше за Любо Пенев!

Сектор "Г": Днес победата беше за Любо Пенев!

  • 3 дек 2025 | 21:06
  • 723
  • 1
Треньор от Германия поема Септември (Симитли)

Треньор от Германия поема Септември (Симитли)

  • 3 дек 2025 | 21:00
  • 1328
  • 2
Душан Косич: Тази загуба е трудна за преглъщане

Душан Косич: Тази загуба е трудна за преглъщане

  • 3 дек 2025 | 20:28
  • 2320
  • 2
Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

  • 3 дек 2025 | 20:26
  • 18620
  • 37
Леандро Годой: Отборът още един път показа своя характер

Леандро Годой: Отборът още един път показа своя характер

  • 3 дек 2025 | 20:14
  • 1770
  • 3
8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 110058
  • 749
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

  • 4 дек 2025 | 06:00
  • 804
  • 0
8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 110058
  • 749
Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

  • 4 дек 2025 | 00:12
  • 14836
  • 27
Арсенал си свърши работата срещу Брентфорд

Арсенал си свърши работата срещу Брентфорд

  • 3 дек 2025 | 23:25
  • 15242
  • 18
Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

  • 3 дек 2025 | 21:53
  • 36115
  • 541