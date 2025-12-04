Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Отборите на Славия и Левски се изправят един срещу друг в най-старото столично дерби, което е двубой от 18-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Александър Шаламанов” е с начален час 18:00 и ще бъде ръководена от Васил Минев.

Двата тима посрещат мача в отлично настроение от последните си мачове. “Сините” вкараха цели 12 гола в последните си два мача с победите над Монтана (5:1) и Септември (7:0). Играчите на Хулио Веласкес са лидер с 41 точки и със сигурност ще зимуват на върха на класирането, след като не могат да бъдат изместени от първото място.

“Белите” от своя страна е в серия от четири поредни победи и тимът от Овча Купел вече е на комфортното седмо място с актив от 24 точки. Славия не познава загубата от два месеца и половина, като последното поражение бе в средата на септември от ЦСКА 1948.

Добрата новина за Левски е завръщането в състава на контузените Радослав Кирилов и Карл Фабиен. Двамата вече тренират с основната група на “сините”, но не е ясно дали старши треньорът ще рискува включването им в мача днес. При Славия контузии лекуват Денислав Александров и Диего Фераресо и най-вероятно е пропуснат дербито.

Двата тима вече се срещнаха помежду си в рамките на шампионата. В среща от третия кръг на надпреварата Левски победи с 2:0 с късни голове на Борислав Рупанов и Евертон Бала.