Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Наставникът на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите преди утрешния мач на "сините" срещу Славия.

Най-старото столично дерби пък е насрочено за 4 декември (четвъртък) от 18:00 часа на стадион “Александър Шаламанов”.

"Ради Кирилов и Фабиен тренират наравно с останалите. Двамата са опция за утрешния мач да попаднат в групата. Утре ще вземем това решение", започна Веласкес.

"Отборът е подготвен. В този вид натоварени седмици най-важен е анализът. Какво си направил в предишния мач и анализът на следващия противник, да се възстановиш добре и да се възползваш максимално от времето за тренировки. Подготвени сме максимално добре за утрешния мач.

Имал съм по-дълъг период в друг отбор, но това не е най-важното в момента. Това, което мога да направя като анализ към днешна дата - щастливи сме, получават ни се добре нещата. И друг път съм го казвал - ден за ден. Винаги търсим къде да се подобрим и да изпитваме удоволствие от работата, което е много важно", разясни треньорът на "сините" окйто отказа да направи сравнение между предишния наставник на "белите" Златомир Загорчич и сегашния - Ратко Достанич.

"Не обичам да правя сравнение между треньорите. Винаги искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас. Сега резултатите на Славия са доста добри. Не е лесно да печелиш мачове, още повече последователните пет, които Славия направи. Това се дължи на различни фактори и трябва да дадем заслуженото на Славия за това, което са постигнали. Но това ни прави и по-отговорни към утрешния мач с ясното съзнание, че ще ни е трудно. Оттук насетне сме наясно какво представлява техният отбор. Доста от сулчаите подхождат прагматично и ефикасно, което им носи положителни резултати. Добре играят. Ще се опитаме да влезем сериозно и отговорно, което да ни помогне да го спечелим.

В този случай няма да съобразя как ще изглежда теренът при избора ми на стартов състав. Ще изберем 11-те на база на нашата идея. На базата на това и какво представлява противникът. Ще е важно и физическото натоварване. Взимайки предвид тези обстоятелства, ще заложим на оптималните 11. Извън нашия контрол е как ще изглежда теренът. Искаме да е добре подготвен.

Наясно съм със състава за утре. Даваме си сметка, че мачът продължава 95-98 минути. Трябва да се съобразим с различни моменти - първото, второто полувреме. Във връзка с това са много важни стартовите 11 и тези, които ще влязат от резервната скамейка", допълни Веласкес.