Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Трима се завръщат за Славия срещу Левски, национал и крило пропускат най-старото столично дерби

Трима се завръщат за Славия срещу Левски, национал и крило пропускат най-старото столично дерби

  • 3 дек 2025 | 18:58
  • 1036
  • 0
Трима се завръщат за Славия срещу Левски, национал и крило пропускат най-старото столично дерби
Слушай на живо
Слушай на живо: Славия - Левски

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за дербито с Левски. В нея се завръщат Диего Фераресо, Васил Казълджиев и Любомир Костов.

Извън сметките заради лека травма е Кристиян Стоянов, а Денислав Александров продължава да се възстановява от проблем с ахилеса. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" от 18-ия кръг на efbet Лига е в четвъртък, 4 декември, от 18:00 часа.

Спечелете 65-инчов 4K Ultra HD телевизор с най-старото столично дерби
Спечелете 65-инчов 4K Ultra HD телевизор с най-старото столично дерби

Групата на "белите": Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Никола Савич, Лазар Марин, Жордан Варела, Борис Тодоров, Исак Соле, Иван Минчев, Момо Досо, Илиян Стефанов, Васил Казълджиев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш, Любомир Костов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Крило на ЦСКА стана баща

Крило на ЦСКА стана баща

  • 3 дек 2025 | 19:31
  • 178
  • 0
ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

  • 3 дек 2025 | 19:19
  • 48007
  • 178
Добри новини за Янтра (Габрово)

Добри новини за Янтра (Габрово)

  • 3 дек 2025 | 19:11
  • 302
  • 0
България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

  • 3 дек 2025 | 18:33
  • 4886
  • 6
Феновете на ЦСКА и Локо (Пловдив) с мощни скандирания за Любослав Пенев

Феновете на ЦСКА и Локо (Пловдив) с мощни скандирания за Любослав Пенев

  • 3 дек 2025 | 18:24
  • 669
  • 1
ЦСКА и Локомотив (Пловдив) излязоха с фланелки в подкрепа на Любо Пенев

ЦСКА и Локомотив (Пловдив) излязоха с фланелки в подкрепа на Любо Пенев

  • 3 дек 2025 | 18:07
  • 2906
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

  • 3 дек 2025 | 19:19
  • 48007
  • 178
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 27093
  • 30
България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

  • 3 дек 2025 | 18:33
  • 4886
  • 6
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 18390
  • 13
Съставите на Атлетик Билбао и Реал Мадрид, Чаби Алонсо прави две промени

Съставите на Атлетик Билбао и Реал Мадрид, Чаби Алонсо прави две промени

  • 3 дек 2025 | 19:12
  • 1682
  • 5
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 24866
  • 25