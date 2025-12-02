Популярни
Спечелите 65-инчов 4K Ultra HD телевизор с най-старото столично дерби

  • 2 дек 2025 | 17:38
  • 783
  • 1
Спечелите 65-инчов 4K Ultra HD телевизор с най-старото столично дерби

Най-старото столично дерби е в четвъртък (4 декември) на стадион "Александър Шаламанов". Мачът идва в момент, в който двата тима са на различни полюси в класирането. Славия се движи в средата на таблицата, борейки се за по-добра позиция и шанс да се намеси в битката за първата шестица. Левски влиза в двубоя като лидер в класирането, с най-добър актив до момента и сериозни амбиции да задържи първото място.

Славия показва колебания през сезона, но в момента се намира в победна серия. Именно Левски пристига като отбор с най-добрата форма в лигата – не само води в класирането, но и е с една от най-резултатните атаки и стабилна защита.

Дали Славия ще намери допълнителна мотивация за победа срещу фаворит като Левски?

Ние ви каним да се включите в нашата безплатна игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор!

Регистрирайте се в нашата платформа, попълнете 6 ключови прогнози и изпратете своята заявка преди първия съдийски сигнал. Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути.

И това не е всичко — платформата ни предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до ексклузивни спортни сувенири — всяко участие е шанс за голяма печалба!

