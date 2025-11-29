Панкаро: Не мисля, че Модрич щеше да е титуляр в Лацио и Милан по мое време

Бившият италиански национал Джузепе Панкаро изрази мнение пред "Гадзета дело Спорт". Някогашният защитник, който стана шампион с Лацио и Милан, смята, че хърватската звезда Лука Модрич не би бил титуляр в онези отбори на "орлите" и "росонерите".

"В семейството ми все още ме наричат Джузепе, макар че за повечето хора съм известен като Пипо Панкаро. Така започна да ме нарича Лулу Оливейра (б.а. - бивш национал на Белгия) в Каляри. След това в Лацио бяхме трима: аз, Джузепе Фавали и Джузепе Синьори. "Това е сложно...", каза Ериксон. Затова вдигнах ръка и му рекох: "Спокойно, наричайте ме Пипо". Лацио сбъдна всичките ми мечти. В Милан пък показах, че все още не съм свършен за футбола, бях на 34 години и отново станах шампион.

Имам десет трофея, от които за най-емблематичен смятам КНК в Бирмингам. Спомням си как подадох на Виери на финала, той вкара с превързана глава. Имаше море от фенове на Лацио. През същата 1999 г. спечелихме и Суперкупата на Европа. Фъргюсън каза, че Лацио е бил най-добрият отбор в света и загубата на тази купа е едно от най-големите му разочарования. По моя фланг играеше Бекъм, помня как носът на Симоне Индзаги беше счупен след сблъсък с Яп Стам. Салас вкара победния гол. После, две години по-късно, си направихме шега с Диего Симеоне, накарахме го да повярва, че Стам му е ядосан.

Съжалявам за шампионската титла, която изпуснахме през 1999 г. Тогава Милан спечели Скудетото. Втората ми болка е свързана със загубата с 2:5 от Валенсия в първия четвъртфинал на Шампионска лига през 2000 г. С малко повече опит щяхме да спечелим този трофей. Същата година Мидълзбро искаше да ме вземе с двойно по-висока заплата, но избрах да остана в Рим. Щях да прекратя кариерата си в Лацио, но вече имаше признаци за проблеми в клуба. Бях загубил мотивация, сезонът не мина добре и накрая напуснах, но имах късмет да вляза в съблекалня пълна с шампиони.

Станах шампион и с Милан, като единственото ми съжаление с "росонерите" е за финала срещу Ливърпул в Турция. Не е вярно, че сме празнували на полувремето. След финала Малдини произнесе реч в хотела. Сигурно е било след 1 часа през нощта, никой не можеше да заспи, срещнахме се във фоайето. Паоло ни каза, че ще трябва да се вдигнем веднага. И точно това се случи, но аз вече си тръгвах от Милан.

Дали Модрич щеше да играе в Лацио и Милан от моето време? Не знам. Диего Симеоне, Хуан Верон, Андреа Пирло, Дженаро Гатузо, Кака, Кларънс Зеедорф... Трудно бих изключил някого", каза Джузепе Панкаро.

Снимки: Imago