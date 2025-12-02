Популярни
Вход / Регистрирай се
Всички места за догодина във Формула 1 са заети

  • 2 дек 2025 | 21:08
  • 654
  • 0

Днешното потвърждение от страна на Ред Бул на разпределението на местата в двата тима на компанията във Формула 1 слага край на спекулациите и означава, че всички места в световния шампионат за догодина са вече заети.

В Макларън за 2026 няма да има промяна – Ландо Норис и Оскар Пиастри остават, като и двамата имат договори за „няколко години“, като от тима не са посочили точният срок на контрактите им.

Официално: Хаджар става съотборник на Верстапен

Шарл Леклер и Люис Хамилтън ще бъдат и догодина съотборници във Ферари, като и за двамата има опция да останат в Маранело и след края на 2026.

Новият договор на Джордж Ръсел с Мерцедес беше обявен едва в средата на октомври, като през 2026 той ще има възможност автоматично да активира контракта си за 2027. Антонели има договор до края на 2026.

Линдблад си избра да кара с №41

Макс Верстапен има договор с Ред Бул до края на 2028, но сигурното е, че той ще кара за тима до края на 2026. Негов съотборник ще е Исак Хаджар, а в Рейсинг Булс ще се състезават Лиам Лоусън и дебютантът Арвид Линдблад.

Поне до края на 2026 за тимовете си ще карат Карлос Сайнц и Алекс Албон (Уилямс), както и Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето (Ауди)

Юки Цунода остава резерва за следващия сезон

Също до края на 2026 е и договорът на Фернандо Алонсо с Астън Мартин, а със сигурност догодина в тима остава и Ланс Строл.

Оливър Беарман има договор с Хаас до края на 2026 в опция да бъде удължен, а сделката на Естебан Окон беше определена като „многогодишна“ от тима.

Какво знаете за новия пилот на Рейсинг Булс Арвид Линдблад?

Френската звезда на Алпин Пиер Гасли има договор до края на 2028, а Франко Колапинто наскоро преподписа с тима за още една година.

Двамата пилоти на Кадилак Серхио Перес и Валтери Ботас също са с „многогодишни договори“, но се предполага, че става въпрос за контракти за 2 години с опция за удължаването им. Но всички пилоти ще използват 2026, за да се ориентират как се справят отборите с новите правила и ще решават дали си струва да се борят за местата си или трябва да си търсят нов отбор.

Болидът на Ферари за 2026 преодоля краштеста
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

