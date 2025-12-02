Всички места за догодина във Формула 1 са заети

Днешното потвърждение от страна на Ред Бул на разпределението на местата в двата тима на компанията във Формула 1 слага край на спекулациите и означава, че всички места в световния шампионат за догодина са вече заети.

В Макларън за 2026 няма да има промяна – Ландо Норис и Оскар Пиастри остават, като и двамата имат договори за „няколко години“, като от тима не са посочили точният срок на контрактите им.

Шарл Леклер и Люис Хамилтън ще бъдат и догодина съотборници във Ферари, като и за двамата има опция да останат в Маранело и след края на 2026.

Новият договор на Джордж Ръсел с Мерцедес беше обявен едва в средата на октомври, като през 2026 той ще има възможност автоматично да активира контракта си за 2027. Антонели има договор до края на 2026.

Макс Верстапен има договор с Ред Бул до края на 2028, но сигурното е, че той ще кара за тима до края на 2026. Негов съотборник ще е Исак Хаджар, а в Рейсинг Булс ще се състезават Лиам Лоусън и дебютантът Арвид Линдблад.

Поне до края на 2026 за тимовете си ще карат Карлос Сайнц и Алекс Албон (Уилямс), както и Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето (Ауди)

Също до края на 2026 е и договорът на Фернандо Алонсо с Астън Мартин, а със сигурност догодина в тима остава и Ланс Строл.

Оливър Беарман има договор с Хаас до края на 2026 в опция да бъде удължен, а сделката на Естебан Окон беше определена като „многогодишна“ от тима.

Френската звезда на Алпин Пиер Гасли има договор до края на 2028, а Франко Колапинто наскоро преподписа с тима за още една година.

Двамата пилоти на Кадилак Серхио Перес и Валтери Ботас също са с „многогодишни договори“, но се предполага, че става въпрос за контракти за 2 години с опция за удължаването им. Но всички пилоти ще използват 2026, за да се ориентират как се справят отборите с новите правила и ще решават дали си струва да се борят за местата си или трябва да си търсят нов отбор.

