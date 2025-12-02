Популярни
Болидът на Ферари за 2026 преодоля краштеста

  • 2 дек 2025 | 14:36
Според информации в италианските медии, новият автомобил на Ферари за сезон 2026 във Формула 1, който засега носи вътрешното означение 678, е преодолял от първия опит задължителния краштест на ФИА за всички нови болиди. Това означава, че новото шаси на Скудерията ще получи хомологация и тимът може да започне изграждането на новата кола за догодина.

Краштестът е бил в центъра CSI в Болате, близо до Милано, като в Маранело са наясно, че зимната пауза преди началото на много важния сезон 2026 ще е много кратка. Догодина влизат в сила новите технически правила във Формула 1, които ще засегнат както аеродинамиката на болидите, така и задвижващите системи.

Ферари на практика замрази развитието на колата си за този сезон SF-25 през април, като единственото изключение бяха сериозните промени по задното окачване, които обаче така и не дадоха очаквания резултат. Скудерията е напът да загуби битката за второто място в класирането при конструкторите, а в последните състезания двамата пилоти на тима остават далеч от челото.

Първият предсезонен тест за догодина е насрочен за 26-30 януари в Барселона и се предполага, че не всички тимове ще успеят да участват в него с новите си автомобили.

Снимки: Imago

