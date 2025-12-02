Популярни
Линдблад си избра да кара с №41

  • 2 дек 2025 | 20:45
  • 537
  • 0

Арвид Линдблад ще дебютира догодина във Формула 1 с Рейсинг Булс, като британският пилот си е избрал да се състезава с №41.

Тази година Линдблад участва в две свободни тренировки с Ред Бул – на „Силвърстоун“ и в Мексико, където смени съответно Юки Цунода и Макс Верстапен.

Какво знаете за новия пилот на Рейсинг Булс Арвид Линдблад?
Какво знаете за новия пилот на Рейсинг Булс Арвид Линдблад?

В тези два случая обаче той кара с №36, а за постоянен номер за 2026 си е избрал 41, като тепърва предстои да разберем мотивите зад това решение. Най-популярната версия е, че 4 и 1 са графично най-близо до инициалите му A и L.

Догодина Линдблад ще е единственият дебютант и ще е най-младият пилот в колоната.

Официално: Хаджар става съотборник на Верстапен
Официално: Хаджар става съотборник на Верстапен
Снимки: Gettyimages

