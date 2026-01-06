Популярни
Габриел Бортолето разкри четирите безценни урока, които е научил от Айртон Сена

  • 6 яну 2026 | 20:16
Легендарният трикратен световен шампион във Формула 1 Айртон Сена е идолът на Габриел Бортолето, който записа силен дебютен сезон за Заубер. 21-годишният бразилец никога не е гледал на живо Сена, а само в стари записи на състезания.

Въпреки че Бортолето има подкрепата на двама от най-добрите пилоти в историята на Формула 1 – двукратния шампион Фернандо Алонсо, който е негов мениджър, и четирикратния носител на титлата Макс Верстапен, превърнал се в негов близък приятел – той споделя, че му се иска Сена също да беше жив днес, за да му дава съвети.

„Вече съм мислил за това и би било страхотно“, заяви Бортолето в ексклузивно интервю за RacingNews365 в края на миналия сезон.

„Естествено, бих се радвал да съм го срещнал по някакъв начин и да говоря с него. Би било невероятно той да е моят герой.“

„Но понякога в живота не можем да имаме всичко - добави той, преди да завърши с трогателните думи. - Може би един ден ще го срещна някъде другаде.“

Въпреки това Бортолето е успял да научи много от Сена през годините – не само от гледане на видеоклипове, но и от разговори с хора, които са били близки до легендата по онова време. На въпроса какво конкретно е научил, Бортолето изброи четири ключови аспекта от характера на Сена, които са му послужили лично.

„Дисциплина, отдаденост, интелигентност и фактът, че е бил страхотен човек извън пистата - обясни “Бортолето. - Ако съберете всичко това, то го е превърнало в пилота, който е бил. Това е, което взимам от него – не само какъв пилот е бил на пистата, но и колко велик е бил в отношенията с хората извън състезанията.

„Едно от нещата, които също се опитвам да правя и съм чувал от много журналисти, е, че той се е опитвал да им обясни как се чувства в колата, за да помогне на вас да разберете, което е доста интересно. Защото работата, която вие вършите, да покажете на целия свят какво правим ние като пилоти, не е лесна, така че мисля, че това е хубаво. И съм чувал от много хора, че той е бил много добър в това. Опитвал се е да им обясни и да им помогне да разберат какво е правил на пистата."

Снимки: Gettyimages

