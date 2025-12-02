Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Какво знаете за новия пилот на Рейсинг Булс Арвид Линдблад?

Какво знаете за новия пилот на Рейсинг Булс Арвид Линдблад?

  • 2 дек 2025 | 19:42
  • 241
  • 0

Арвид Линдблад, който е напът да завърши сезон 2025 във Формула 2 на шесто място, ще е съотборник на Лиам Лоусън догодина в Рейсинг Булс във Формула 1. 18-годишният британски пилот е част от програмата на Ред Бул от няколко сезона, като в последните години движението му към Формула 1 рязко набра скорост.

През 2021 Арвид спечели титлата в Евро сериите в WSK, като в картинга преди него този шампионат спечелиха Макс Верстапен, Шарл Леклер и Ландо Норис.

Официално: Хаджар става съотборник на Верстапен
Официално: Хаджар става съотборник на Верстапен

През 2022 Линдблад дебютира при автомобилите – в италианската Формула 4, където се състезава с Андреа Кими Антонели и Алекс Дън. Във втория си сезон в този шампионат през 2023 година Линдблад завърши трети и през 2024 вече беше във Формула 3.

Миналата година Арвид стана най-младият победител в историята на Ф3 – на 16 години той спечели спринта в Бахрейн, а на „Силвърстоун“ записа нов рекорд във Формула 3 – там той спечели двете състезания през уикенда и стана първият с такова постижение. В края на сезона Арвид вече беше притежател и на рекорда за най-много победи, спечелени от дебютант във Ф3 – 4 спечелени състезания.

Хаджар: Благодарен съм за възможността да се състезавам на най-високо ниво
Хаджар: Благодарен съм за възможността да се състезавам на най-високо ниво

През миналата зима Ред Бул прати Арвид във Формула Регионал Океания, където той взе титлата и събра достатъчно точки за суперлиценз за Формула 1. Тази година Линдблад се състезава във Формула 2 и стана най-младият победител в историята на шампионата.

През 2025 Линдблад кара в две свободни тренировки за Ред Бул – във Великобритания и Мексико.

Юки Цунода остава резерва за следващия сезон
Юки Цунода остава резерва за следващия сезон
Снимки: Gettyimages

