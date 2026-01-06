Първото рали за годината в Европа събра 100 000 зрители

Австрийското рали "Янер", което години наред стартираше на 1 януари, се проведе през уикенда за 39-и път. Организаторите на състезанието, което е част от рали шампионата на Австрия съобщиха, че по 18-те скоростни отсечки са се събрали 100 000 зрители. Състезанието е кандидат за място в календара на Европейския рали шампионат и ако успее, ще е първи кръг за сезон 2027.

Времето също допринесе за хубавата атмосфера, няколко дни преди старта на състезанието валя сняг и това създаде усещане за истинско зимно рали както за пилотите, така и за феновете.

🏆 Picking up where they left off! Reigning Austrian champions Simon Wagner and Hanna Ostlender have started their season with victory on the Jännerrallye in their Hyundai i20 N Rally2. #HMSGOfficial pic.twitter.com/SJF4pK7SW3 — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) January 5, 2026

Победата в състезанието отиде при действащия шампион на Австрия Симон Вагнер (Хюндай). Той е роден в Унтервайтерсдорф, на по-малко от 20 километра от центъра на ралито във Фрайщадт, но до тази година нямаше победа в домашното си състезание. На финала Вагнер, който спечели титлата на Австрия в последните пет години победи с над 1 минути сънародника си Михаел Ленгауер.

„Толкова много пъти са ме питали защо още не съм спечелил това рали. Сега най-накрая на това се слага край. Дълбоко в себе си винаги съм знаел, че мога да го спечеля, но по някаква причина просто не се получаваше“, заяви на финала развълнуваният Вагнер.

„Всеки, който е печелил тук преди, знае, че това е нещо наистина специално. Да мога най-накрая да се насладя на това усещане е просто фантастично и искам да благодаря на всички, които помогнаха това да се случи.“

🟡 Classement Jännerrallye (🇦🇹 #1) 🔻



🥇 🇦🇹 S.Wagner (i20 N Rally2)

🥈 🇦🇹 Lengauer (Fabia RS Rally2) +1:10.5

🥉 🇳🇴 Østberg (C3 Rally2) +1:25.7

4️⃣ 🇦🇹 Neubauer (Yaris Rally2) +1:39.5

5️⃣ 🇪🇪 Jürgenson (Fiesta Rally2) +2:22.3 pic.twitter.com/PgFcDZY94r — Point Stop (@pointstop_) January 5, 2026

Шефът на Ланча каза какво очаква от Грязин и Росел

Третото място в ралито зае норвежкият ветеран Мадс Остберг (Ситроен). Бившият пилот от WRC завърши на почти минута и половина зад Вагнер. В челната петица бяха представени пет различни автомобилни производители, като четвърти завърши Херман Нойбауер с Тойота, а пети - естонецът Ромет Юргенсон с Форд.

„Наистина съм щастлив от третото място. След като в първия ден загубихме минута в първия специален етап заради спукана гума, записахме много трудно начало на ралито. Но се борихме и се върнахме в челото, като винаги бяхме близо до лидерите. Много сме щастливи, че в крайна сметка успяхме да се качим на подиума“, заяви Остберг.

Romet Jurgenson put in an impressive drive at Jännerrallye. ⚡



On its debut, the newly updated 2026 Rally2 delivered numerous top five stage times throughout the weekend and three outright stages! 🏆



Gaining vital experience in the tough winter conditions ahead of Monte Carlo!… pic.twitter.com/wnHvf0xn3m — M-Sport (@MSportLtd) January 6, 2026

Хюндай се сбогува с Финландия, мести тестовата си база във Франция