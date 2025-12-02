Юки Цунода остава резерва за следващия сезон

Юки Цунода остава в лагера на Ред Бул за сезон 2026 във Формула 1, като японецът ще е резервен пилот на Ред Бул и на Рейсинг Булс. Той загуби титулярното си място в Ред Бул, след като тимът реши да премести Исак Хаджар от Рейсинг Булс в първия отбор, а Арвид Линдблад ще дебютира догодина във Формула 1 с Рейсинг Булс.

По-рано тази година имаше спекулации, че Цунода може да премине в Астън Мартин, пак като резерва догодина, където ще продължи да се ползва с подкрепата на Хонда.

An important part of the Red Bull family 💙



Yuki Tsunoda will remain with the team as test and reserve driver for 2026#F1 pic.twitter.com/oNliAGH6Hr — Formula 1 (@F1) December 2, 2025

Официално: Хаджар става съотборник на Верстапен

От началото на следващия сезон японците ще доставят задвижващи системи на Астън Мартин, а Ред Бул ще използва собствени мотори, създадени на базата на тези на Хонда и разработени с помощта на Форд Пърформанс.

Верстапен призна, че има нужда от още една стратегическа победа

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages