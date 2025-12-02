Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Юки Цунода остава резерва за следващия сезон

Юки Цунода остава резерва за следващия сезон

  • 2 дек 2025 | 18:08
  • 246
  • 0

Юки Цунода остава в лагера на Ред Бул за сезон 2026 във Формула 1, като японецът ще е резервен пилот на Ред Бул и на Рейсинг Булс. Той загуби титулярното си място в Ред Бул, след като тимът реши да премести Исак Хаджар от Рейсинг Булс в първия отбор, а Арвид Линдблад ще дебютира догодина във Формула 1 с Рейсинг Булс.

По-рано тази година имаше спекулации, че Цунода може да премине в Астън Мартин, пак като резерва догодина, където ще продължи да се ползва с подкрепата на Хонда.

Официално: Хаджар става съотборник на Верстапен
Официално: Хаджар става съотборник на Верстапен

От началото на следващия сезон японците ще доставят задвижващи системи на Астън Мартин, а Ред Бул ще използва собствени мотори, създадени на базата на тези на Хонда и разработени с помощта на Форд Пърформанс.

Верстапен призна, че има нужда от още една стратегическа победа
Верстапен призна, че има нужда от още една стратегическа победа
 Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Фернандо Алонсо ще става баща?

Фернандо Алонсо ще става баща?

  • 2 дек 2025 | 13:37
  • 1469
  • 0
В Макларън фатално са подценили темпото на Верстапен

В Макларън фатално са подценили темпото на Верстапен

  • 2 дек 2025 | 13:29
  • 1443
  • 0
Шефът на Ред Бул останал “много изненадан” от грешката на Макларън

Шефът на Ред Бул останал “много изненадан” от грешката на Макларън

  • 2 дек 2025 | 12:59
  • 1006
  • 0
В Макларън ще обсъждат заповеди от бокса за Абу Даби

В Макларън ще обсъждат заповеди от бокса за Абу Даби

  • 2 дек 2025 | 12:47
  • 1659
  • 1
Шампионът във Формула 2 се присъедини към програмата на Макларън

Шампионът във Формула 2 се присъедини към програмата на Макларън

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 1244
  • 0
Люис Хамилтън: Имам много бележки за нещата, които трябва да подобрим

Люис Хамилтън: Имам много бележки за нещата, които трябва да подобрим

  • 2 дек 2025 | 11:08
  • 1269
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

  • 2 дек 2025 | 16:53
  • 4677
  • 4
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 14628
  • 22
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 12191
  • 7
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 19303
  • 6
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 31583
  • 37
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 31995
  • 15