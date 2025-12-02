Юки Цунода остава резерва за следващия сезон

Юки Цунода остава в лагера на Ред Бул за сезон 2026 във Формула 1, като японецът ще е резервен пилот на Ред Бул и на Рейсинг Булс. Той загуби титулярното си място в Ред Бул, след като тимът реши да премести Исак Хаджар от Рейсинг Булс в първия отбор, а Арвид Линдблад ще дебютира догодина във Формула 1 с Рейсинг Булс.
По-рано тази година имаше спекулации, че Цунода може да премине в Астън Мартин, пак като резерва догодина, където ще продължи да се ползва с подкрепата на Хонда.
От началото на следващия сезон японците ще доставят задвижващи системи на Астън Мартин, а Ред Бул ще използва собствени мотори, създадени на базата на тези на Хонда и разработени с помощта на Форд Пърформанс.
Снимки: Gettyimages