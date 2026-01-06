Последно: Състезателният инженер на Верстапен остава в Ред Бул

Състезателният инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиасе ще продължи да работи с Ред Бул и бившия световен шампион. В края на 2025 се появиха информации, че Ламбиасе преговаря с Астън Мартин, а Уилямс също беше вариант за него.
Днес следобед нидерландският вестник De Telegraaf съобщи, че Ламбиасе ще остане в Ред Бул, като договорът му е до края на сезон 2027. Допълнителни източници от тима потвърдиха, че Ламбиасе в крайна сметка е решил да не напуска отбора.
През последните месеци имаше значителен интерес към Ламбиасе. Няколко отбора, сред които Уилямс, Макларън и Астън Мартин, бяха сред потенциалните му работодатели. Според неофициална информация, предложението на Астън Мартин е било "най-конкретно".
Твърди се, че базираният в Силвърстоун отбор му е предложил много по-висока ръководна роля в процеса на преструктуриране под ръководството на бившия дизайнер на Ред Бул Ейдриън Нюи. Въпреки това Ламбиасе, който е състезателен инженер на Верстапен и същевременно ръководител на състезателните операции, е решил да остане.
