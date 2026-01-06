Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Последно: Състезателният инженер на Верстапен остава в Ред Бул

Последно: Състезателният инженер на Верстапен остава в Ред Бул

  • 6 яну 2026 | 19:11
  • 389
  • 0

Състезателният инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиасе ще продължи да работи с Ред Бул и бившия световен шампион. В края на 2025 се появиха информации, че Ламбиасе преговаря с Астън Мартин, а Уилямс също беше вариант за него.

Днес следобед нидерландският вестник De Telegraaf съобщи, че Ламбиасе ще остане в Ред Бул, като договорът му е до края на сезон 2027. Допълнителни източници от тима потвърдиха, че Ламбиасе в крайна сметка е решил да не напуска отбора.

Андреа Стела похвали техническия департамент на Макларън
Андреа Стела похвали техническия департамент на Макларън

През последните месеци имаше значителен интерес към Ламбиасе. Няколко отбора, сред които Уилямс, Макларън и Астън Мартин, бяха сред потенциалните му работодатели. Според неофициална информация, предложението на Астън Мартин е било "най-конкретно".

Твърди се, че базираният в Силвърстоун отбор му е предложил много по-висока ръководна роля в процеса на преструктуриране под ръководството на бившия дизайнер на Ред Бул Ейдриън Нюи. Въпреки това Ламбиасе, който е състезателен инженер на Верстапен и същевременно ръководител на състезателните операции, е решил да остане.

Алпин: Колапинто се нуждае от време, за да разгърне потенциала си
Алпин: Колапинто се нуждае от време, за да разгърне потенциала си
 Ферари ще покаже новия аеро пакет чак последния ден в Бахрейн?
Ферари ще покаже новия аеро пакет чак последния ден в Бахрейн?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

18-годишен картингист е сред загиналите в пожара в Кран Монтана

18-годишен картингист е сред загиналите в пожара в Кран Монтана

  • 6 яну 2026 | 18:53
  • 478
  • 0
Шефът на Ланча каза какво очаква от Грязин и Росел

Шефът на Ланча каза какво очаква от Грязин и Росел

  • 6 яну 2026 | 18:16
  • 656
  • 0
Андреа Стела похвали техническия департамент на Макларън

Андреа Стела похвали техническия департамент на Макларън

  • 6 яну 2026 | 17:47
  • 576
  • 0
Алпин: Колапинто се нуждае от време, за да разгърне потенциала си

Алпин: Колапинто се нуждае от време, за да разгърне потенциала си

  • 6 яну 2026 | 17:38
  • 625
  • 0
Хюндай се сбогува с Финландия, мести тестовата си база във Франция

Хюндай се сбогува с Финландия, мести тестовата си база във Франция

  • 6 яну 2026 | 16:41
  • 357
  • 0
Марко Бедзеки се включи в щафетата с олимпийския огън

Марко Бедзеки се включи в щафетата с олимпийския огън

  • 6 яну 2026 | 15:46
  • 262
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 12224
  • 19
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 22388
  • 80
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 17699
  • 91
Олимпиакос и Фенербахче се надлъгват в Истанбул

Олимпиакос и Фенербахче се надлъгват в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 20:05
  • 2443
  • 0
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 3420
  • 2
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 21608
  • 48