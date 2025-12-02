Официално: Хаджар става съотборник на Верстапен

Исак Хаджар ще е съотборник на Макс Верстапен в Ред Бул догодина във Формула 1, обяви днес тимът. А Арвид Линдблад от Формула 2 ще дебютира в Рейсинг Булс във Формула 1 през 2026, където ще заеме мястото на Юки Цунода и ще партнира на Лиам Лоусън.
Това решение се очакваше с оглед на силното представяне на Хаджар във втория тим на Ред Бул и неубедителната кампания на Цунода с втората кола на бившите световни шампиони.
Хаджар дебютира тази година във Формула 1, качи се на подиума на „Зандвоорт“ и се пребори за място в топ 10 в класирането при пилотите този сезон.
След 5 години във Формула 1 Цунода остава без титулярно място, като 25-годишният японец има само 30 точки тази кампания и заема 15-ото място в класирането.
Снимки: Gettyimages