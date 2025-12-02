Официално: Хаджар става съотборник на Верстапен

Исак Хаджар ще е съотборник на Макс Верстапен в Ред Бул догодина във Формула 1, обяви днес тимът. А Арвид Линдблад от Формула 2 ще дебютира в Рейсинг Булс във Формула 1 през 2026, където ще заеме мястото на Юки Цунода и ще партнира на Лиам Лоусън.

Това решение се очакваше с оглед на силното представяне на Хаджар във втория тим на Ред Бул и неубедителната кампания на Цунода с втората кола на бившите световни шампиони.

BREAKING: Isack Hadjar confirmed to race for Red Bull Racing in 2026#F1 pic.twitter.com/omYbbd90J1 — Formula 1 (@F1) December 2, 2025

Верстапен призна, че има нужда от още една стратегическа победа

Хаджар дебютира тази година във Формула 1, качи се на подиума на „Зандвоорт“ и се пребори за място в топ 10 в класирането при пилотите този сезон.

След 5 години във Формула 1 Цунода остава без титулярно място, като 25-годишният японец има само 30 точки тази кампания и заема 15-ото място в класирането.

He's just getting started... 😏



Isack Hadjar has had a rookie year to remember, earning a move to Red Bull Racing ⬆️#F1 pic.twitter.com/KuN7hJSnhN — Formula 1 (@F1) December 2, 2025

В Макларън фатално са подценили темпото на Верстапен

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages