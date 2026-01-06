Андреа Стела похвали техническия департамент на Макларън

Тим шефът на Макларън Андреа Стела изрично похвали техническия департамент на световните шампиони във Формула 1 за това, че създаде най-добрия автомобил за сезон 2025.

След това Стела отличи шест души от техническия департамент, които заедно със своите екипи имат най-голям принос за детронирането на Ред Бул и Макс Верстапен – първо при конструкторите през 2024 и след това при пилотите през 2025.

„Техническият департамент на Макларън определено е силен – заяви италианецът. – Ние използваме приноса на Питър Продрому (технически директор по аеродинамиката), Роб Маршал (главен дизайнер), Нийл Хъдли (технически директор по инженерните въпроси), Марк Ингам (директор по дизайна), Джузепе Пеше (директор по аеродинамиката) и Марк Темпъл (технически директор, който отговаря за представянето на колите).

„От тази гледна точка, ние разполагаме с един от най-силните технически департаменти, които съм виждал във Формула 1, а аз съм в спорта от 26 години.“

Снимки: Gettyimages