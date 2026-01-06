Шефът на Ланча каза какво очаква от Грязин и Росел

Ланча се завръща в големите ралита за сезон 2026 със свой отбор в WRC2, като за тима ще карат двама от най-успешните пилоти в най-новата история на втория ешелон на Световния рали шампионат: Йоан Росел и Николай Грязин.

И тим шефът на Lancia Corse HF Дидие Клеман не страда от излишна скромност при определяне на целите на двамата за предстоящата кампания.

🏁Lancia announced Yohan Rossel and Nikolay Gryazin as the official drivers of Team Lancia Corse HF for the 2026 WRC2 season.



✨Behind the wheel of the Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, they’re ready to take on the challenge.

Read more: https://t.co/EN08PEWf75 @lancia_official pic.twitter.com/69lxeQf4MF — Stellantis (@Stellantis) January 5, 2026

Тойота представи цветовете си за новия сезон в Световния рали шампионат

„За да отбележим завръщането на Ланча, марка-икона с невероятно рали наследство, ние трябваше да можем да разчитаме на пилоти, които могат да се борят за победите във всяко едно състезание – обясни Клеман. – Двата ни екипажа са много силни и се допълват.

„Йоан Росел и Арно Дунан са символ на лоялността и постоянството в представянето. От самото начало на кариерата им двамата се състезават с автомобили на Стелантис, през 2025 бяха много близо до световната титла и сега са сред топ фаворитите.

Хюндай се сбогува с Финландия, мести тестовата си база във Франция

„За нас беше логично да съберем отново двата екипажа, които през 2024 взеха пет победи в WRC2. Затова с огромно удоволствие приветстваме и Николай Грязин и Константин Александров, които ще подсилят тима на Ланча в WRC2.“

Росел и Грязин бяха съотборници в Ситроен през 2024, като българският пилот завърши трети с три победи, а французинът остана 4-и с две. Грязин победи в Хърватия, рали „Централна Европа“ и Япония, Росел – в рали „Монте Карло“ и Чили.

Николай Грязин ще дебютира за Ланча с №22