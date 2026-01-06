Популярни
Шефът на Ланча каза какво очаква от Грязин и Росел

  • 6 яну 2026 | 18:16
  • 355
  • 0
Ланча се завръща в големите ралита за сезон 2026 със свой отбор в WRC2, като за тима ще карат двама от най-успешните пилоти в най-новата история на втория ешелон на Световния рали шампионат: Йоан Росел и Николай Грязин.

И тим шефът на Lancia Corse HF Дидие Клеман не страда от излишна скромност при определяне на целите на двамата за предстоящата кампания.

„За да отбележим завръщането на Ланча, марка-икона с невероятно рали наследство, ние трябваше да можем да разчитаме на пилоти, които могат да се борят за победите във всяко едно състезание – обясни Клеман. – Двата ни екипажа са много силни и се допълват.

„Йоан Росел и Арно Дунан са символ на лоялността и постоянството в представянето. От самото начало на кариерата им двамата се състезават с автомобили на Стелантис, през 2025 бяха много близо до световната титла и сега са сред топ фаворитите.

„За нас беше логично да съберем отново двата екипажа, които през 2024 взеха пет победи в WRC2. Затова с огромно удоволствие приветстваме и Николай Грязин и Константин Александров, които ще подсилят тима на Ланча в WRC2.“

Росел и Грязин бяха съотборници в Ситроен през 2024, като българският пилот завърши трети с три победи, а французинът остана 4-и с две. Грязин победи в Хърватия, рали „Централна Европа“ и Япония, Росел – в рали „Монте Карло“ и Чили.

