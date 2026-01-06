18-годишен картингист е сред загиналите в пожара в Кран Монтана

18-годишният швейцарски картинг пилот Йоаким ван Тюн е сред загиналите в пожара в бара в Кран Монтана в новогодишната нощ, потвърди днес ФИА.
"Йоаким беше високо ценен заради своя професионализъм, доброта и истинска страст към спорта – качества, с които беше спечелил уважението на съотборници, съперници и технически лица. Тези, които са го срещали на пистата или в падока, го описват като решителен, почтителен и изпълнен с рядък ентусиазъм млад човек", се казва в съобщението на ФИА.
Той успя да се пребори за място в топ 10 в конкурентния швейцарски шампионат X30 Challenge. Йоаким беше пилот на известния тим Swiss Hutless и в същото време беше един от многото малко пилоти в Европа, които развиват и футболна кариера. Ван Тюн играеше за младежкия отбор на ФК Лютри, като във фаталната нощ е бил в бара заедно със свои съотборници.