18-годишен картингист е сред загиналите в пожара в Кран Монтана

18-годишният швейцарски картинг пилот Йоаким ван Тюн е сред загиналите в пожара в бара в Кран Монтана в новогодишната нощ, потвърди днес ФИА.

"Йоаким беше високо ценен заради своя професионализъм, доброта и истинска страст към спорта – качества, с които беше спечелил уважението на съотборници, съперници и технически лица. Тези, които са го срещали на пистата или в падока, го описват като решителен, почтителен и изпълнен с рядък ентусиазъм млад човек", се казва в съобщението на ФИА.

It is with deep sadness that the FIA has learned of the death of Joaquim van Thuyne, an 18‑year‑old Swiss karting driver, in the tragic fire at Crans-Montana on New Year’s Eve. pic.twitter.com/QpSjwUpDR4 — FIA Karting Championship (@fiakarting) January 6, 2026

Той успя да се пребори за място в топ 10 в конкурентния швейцарски шампионат X30 Challenge. Йоаким беше пилот на известния тим Swiss Hutless и в същото време беше един от многото малко пилоти в Европа, които развиват и футболна кариера. Ван Тюн играеше за младежкия отбор на ФК Лютри, като във фаталната нощ е бил в бара заедно със свои съотборници.

