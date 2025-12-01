Европейският футбол се обедини около ключови принципи за реформа на трансферната система

Признатите европейски социални партньори в професионалния футбол – Европейската асоциация на клубовете (EFC) и Европейските лиги, представляващи работодателите, и FIFPRO Europe, представляваща служителите (играчите) – заедно с UEFA в ролята на председател, публикуваха съвместна резолюция. Документът очертава основните принципи на футболната трансферна система и нейната реформа, като е резултат от официален процес на социален диалог.

Този процес беше стартиран след решението на Съда на Европейския съюз по делото „Диара“ от октомври 2024 г. Решението оспори някои от ключовите разпоредби на правилника за трансфери (RSTP), което наложи корекции за съответствие с правото на ЕС. Освен това, то подтикна европейския футбол към колективен преглед на трансферните правила с цел тяхното укрепване, за да се осигури дългосрочна стабилност, справедливост, правна сигурност и балансирана регулаторна среда, в която както клубовете, така и играчите могат да просперират.

Приета на пленарното заседание на Секторния комитет за социален диалог в професионалния футбол на ЕС, проведено под егидата на Европейската комисия в Брюксел на 26 ноември, съвместната резолюция установява обща рамка. Тя се основава на правото на ЕС и колективното управление, за да направлява текущите и бъдещите реформи на ниво FIFA. Фокусът е върху намирането на баланс между законните интереси на клубовете и защитата на индивидуалните права и свободата на движение на играчите. Резолюцията също така подкрепя ролята на лигите и клубовете в развитието на играта, преразпределителните ефекти на трансферната система и подобряването на трансферните процедури, за да станат те по-прости, ефективни и прозрачни. Всичко това цели поддържането на дългосрочната цялост, растеж и конкурентоспособност на европейския футбол.

С близо 90% от стойността на световния трансферен пазар и най-значителните потоци от движение на играчи и договорна дейност, Европа носи отговорност да бъде лидер и има законна роля в оформянето на правилата, които засягат нейните клубове, играчи, състезания и цялостната екосистема. Социалните партньори и UEFA се договориха да продължат колективните дискусии относно трансферната система в рамките на Секторния комитет за социален диалог на ЕС и през 2026 г. Специално внимание ще бъде обърнато на компенсациите, възнагражденията за обучение и механизмите за солидарност, защитата на играчите и кариерното развитие на футболисти под 18 години, както и укрепването на националните структури за разрешаване на спорове.

Освен трансферната система, тази година социалните партньори са се съсредоточили върху още три направления: разнообразие, равенство и приобщаване (DEI), подкрепа за националния социален диалог и професионално здраве и безопасност. Дискусиите по последната тема са концентрирани върху физическите и психическите изисквания на съвременния футбол при мъжете и жените – от управлението на цялостното натоварване до гарантирането на адекватна почивка извън и по време на сезона, като част от международния календар на мачовете. Съвместната работа по всички четири направления, включително трансферната система, ще продължи и през следващата година с цел разработване на общи решения.

Пълният текст на „Резолюция на европейските социални партньори и UEFA относно ключовите принципи на футболната трансферна система и нейната реформа“ може да бъде разгледан тук.