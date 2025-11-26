УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

Един от съперниците на Лудогорец в тазгодишното издание на основната фаза в Лига Европа - Бетис, бе глобен с 10 000 евро от УЕФА заради нелепо провинение при гостуването в Разград.

Испанците са санкционирани заради закъснение на началния съдийски сигнал.

Разградчани пък са получили само предупреждение, а поводът е “нарушения на обществения ред”.

Двата отбора се изправиха един срещу друг на 2 октомври, а срещата завърши 2:0 в полза на Бетис след попадение на тяхната звезда Джовани Ло Селсо през първата част, а след почивката Сон си вкара автогол, оформяйки крайния резултат.

Утре предстои нов европейски сблъсък на Лудогорец и пак срещу испанци, но този път противник на "орлите" ще е Селта.