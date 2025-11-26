Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  • 26 ное 2025 | 16:26
  • 1298
  • 0

Един от съперниците на Лудогорец в тазгодишното издание на основната фаза в Лига Европа - Бетис, бе глобен с 10 000 евро от УЕФА заради нелепо провинение при гостуването в Разград.

Испанците са санкционирани заради закъснение на началния съдийски сигнал.

Разградчани пък са получили само предупреждение, а поводът е “нарушения на обществения ред”.

Двата отбора се изправиха един срещу друг на 2 октомври, а срещата завърши 2:0 в полза на Бетис след попадение на тяхната звезда Джовани Ло Селсо през първата част, а след почивката Сон си вкара автогол, оформяйки крайния резултат.

Утре предстои нов европейски сблъсък на Лудогорец и пак срещу испанци, но този път противник на "орлите" ще е Селта.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дани Абало се развълнува пред “Марка” заради Лудогорец - Селта

Дани Абало се развълнува пред “Марка” заради Лудогорец - Селта

  • 26 ное 2025 | 13:19
  • 847
  • 1
Талант на ЦСКА с тежка контузия

Талант на ЦСКА с тежка контузия

  • 26 ное 2025 | 13:01
  • 1839
  • 2
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 25257
  • 67
Проектонационалният отбор U14 (Зона Пловдив) се включи в образователна лекция „Храната като тайно оръжие“

Проектонационалният отбор U14 (Зона Пловдив) се включи в образователна лекция „Храната като тайно оръжие“

  • 26 ное 2025 | 11:36
  • 621
  • 0
Боян Милосавлиевич поднови тренировки с Локо (Пд)

Боян Милосавлиевич поднови тренировки с Локо (Пд)

  • 26 ное 2025 | 10:10
  • 775
  • 0
Паро Никодимов: На всеки един отбор му се е случвало да мине през криза в даден момент

Паро Никодимов: На всеки един отбор му се е случвало да мине през криза в даден момент

  • 26 ное 2025 | 09:59
  • 1031
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 25257
  • 67
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 54387
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 14431
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 8331
  • 13
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 7961
  • 11