Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028

“Анфийлд” - домът на Ливърпул, е големият отсъстващ от потвърдения от УЕФА списък със стадиони за Европейското първенство през 2028 г., на което домакини ще бъдат Англия, Уелс, Шотландия и Република Ирландия. Причината се крие в малко известно правило на европейската футболна централа.

Мачът на откриването на турнира ще се играе на „Принсипалити Стейдиъм“ в Кардиф, докато „Уембли“ ще бъде домакин на полуфиналите и финала. Сред избраните английски клубни стадиони са новопостроеният „Хил Дикинсън Стейдиъм“ на Евертън, „Вила Парк“ на Астън Вила, стадионът на Тотнъм Хотспър в северен Лондон, „Сейнт Джеймсис Парк“ на Нюкасъл и домът на Манчестър Сити – „Етихад“.

Въпреки мащабните ремонти на трибуната „Анфийлд Роуд“, проблем с размерите на терена е причината стадионът на „червените“ да бъде изключен от домакинството не само на международния турнир, но и на финали в клубните надпревари на УЕФА. Правилникът на УЕФА гласи, че „игралното поле трябва да има стандартни размери от 105 на 68 метра“. Теренът на „Анфийлд“ обаче е с четири метра по-къс от необходимото.

Поради плътното разположение на трибуните „Анфийлд Роуд“ и „Коп“ няма възможност за удължаване на игрището, което означава, че статутът на стадиона няма да се промени и в бъдеще.

„Анфийлд“ за последно бе използван за голям турнир по време на Европейското първенство през 1996 г., когато прие мачове от група C с участието на Италия, Русия и Чехия, както и четвъртфинал между Франция и Нидерландия.

„Стамфорд Бридж“, домът на Челси, страда от подобен проблем, като теренът на „сините“ е с размери 103 на 67 метра. Въпросният стадион никога не е бил домакин на мач от голям турнир, но е използван за срещи на националния отбор на Англия в началото на 20-ти век.

Въпреки това нито един от двата стадиона не е с най-малкия терен в Премиър лийг. Тази чест се пада на Фулъм, чието игрище на „Крейвън Котидж“ е дълго едва 100 метра и широко 65 метра.

Друг исторически стадион, който изобщо не е разглеждан от УЕФА за Евро 2028, е „Олд Трафорд“. Домът на Манчестър Юнайтед е изключен поради остарялата си инфраструктура и липсата на скорошни ремонти. През 2023 г. от Юнайтед публикуваха изявление, в което потвърдиха, че „не са в състояние да предоставят необходимата сигурност“, за да бъде стадионът включен в британско-ирландската кандидатура.