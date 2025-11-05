УЕФА и Европол засилват сътрудничеството си за защита на европейския футбол

УЕФА и правоприлагащата агенция на Европейския съюз, Европол, подновиха и разшириха своя Меморандум за разбирателство. Той е насочен към защитата на почтеността на европейския футбол, както и към превенцията и борбата с престъпността. Меморандумът беше подписан днес в централата на УЕФА в Нион от президента на организацията Александър Чеферин и изпълнителния директор на Европол Катрин Де Бол.

Споразумението надгражда досегашното сътрудничество между двете институции, което беше съсредоточено основно върху борбата с уговорените мачове. Сега обхватът на сътрудничеството се разширява, за да включи отговор на нови и развиващи се предизвикателства, свързани с организираната престъпност. Това включва сътрудничество, обмен на информация и предоставяне на експертиза в области като големи футболни събития, спортна корупция, уговорени мачове и пране на пари във футбола, расизъм, ксенофобия и насилствен екстремизъм. Също така се обхващат и незаконни дейности, свързани с нелегално стриймване или предаване на аудио-визуално съдържание, когато те са свързани със сериозна или организирана престъпност, засягаща две или повече държави-членки на ЕС.

Областите на сътрудничество се разширяват и до откриването на подозрителни трансакции и дейности около трансфери на играчи, инвестиции в клубове, търговия с финансови активи, свързани с футбола, спортни залагания, както и присъждането и организирането на спортни състезания, които могат да бъдат използвани от престъпници за пране на незаконни приходи или за корупционни цели.

Европол и УЕФА се ангажират да си сътрудничат в съвместни дейности и в изпълнението на съответните проекти. Европол също така ще предоставя експертна помощ и съвети на УЕФА и нейните 55 национални асоциации-членки.

„Като управляващ орган на европейския футбол, ние си сътрудничим тясно с европейските институции и агенции, включително Европол, за да защитим почтеността, доверието и дългосрочната устойчивост на играта на всяко ниво. Чрез нашето партньорство с Европол оставаме ангажирани с подобряването на нашите координирани действия за предотвратяване и справяне с криминалната експлоатация на нашия спорт“, заяви президентът на УЕФА Александър Чеферин.

Това беше потвърдено и от изпълнителния директор на Европол Катрин Де Бол: „Футболът предоставя универсален език, който надхвърля границите, насърчавайки споделена страст сред различни групи хора. В същото време трябва да отбележим и криминалната злоупотреба с този прекрасен спорт: както всяко голямо обществено движение, футболът е уязвим на криминална експлоатация. Европол е готова да подкрепи УЕФА и всички компетентни национални власти в защитата на почтеността на тази красива игра.“

По време на посещението си в УЕФА, г-жа Де Бол се присъедини и към заседанията на Комитета по управление и съответствие на УЕФА и Комитета по стадионите и сигурността на УЕФА, които се проведоха същата сутрин. Тя обмени мнения с членовете на комитетите по много от темите, обхванати в новия Меморандум за разбирателство.

Управляващият орган на европейския футбол има политика на нулева толерантност към уговорените мачове и други форми на сериозна и организирана престъпност, които засягат футбола. През 2021 г. УЕФА засили твърдата си позиция срещу уговорените мачове, като прие всеобхватен план за действие и увеличи ресурсите, които инвестира в борбата с тях, както и за по-нататъшното развитие на своя вътрешен отдел от експерти и следователи в тази област.

УЕФА приема онлайн пиратството изключително сериозно и силно подкрепя политическите мерки на ЕС и на национално ниво за борба с него, за да се гарантира непрекъснатият поток от приходи към играта на всички нива, особено за развитието на футбола и инвестициите в масовия спорт в цяла Европа.

УЕФА също така подкрепя прилагането на новите регламенти на ЕС за борба с прането на пари във футбола.

Европол, чиято централа е в Хага, Нидерландия, работи съвместно с държавите-членки на ЕС и други страни партньори в борбата срещу сериозната международна престъпност, като извършва разузнавателна и разследваща дейност и събира и разпространява информация до националните правоприлагащи органи.