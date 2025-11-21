Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. УЕФА наказа Луис Диас за три мача, Байерн ще обжалва

УЕФА наказа Луис Диас за три мача, Байерн ще обжалва

  • 21 ное 2025 | 20:32
  • 147
  • 0

Крилото на Байерн (Мюнхен) Луис Диас получи наказание от три мача за червени картон, който си изкара в двубоя с Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Според "Билд" това решение на дисциплинарната комисия на УЕФА е изненадало неприятно ръководството на баварците, което е очаквало стандартно наказание от един мач. От “Алианц Арена” са поискали от централата да получат в писмен вид мотивите за решението, за да могат да го обжалват.

Ако Байерн не успее да намали наказанието на Диас, това ще означава, че отборът ще бъде без колумбиеца в мачовете с Арсенал, Спортинг (Лисабон) и Роял Юнион СЖ.

Бившият играч на Ливърпул се намира в страхотна форма от началото на сезона и има 11 гола и пет асистенции във всички турнири. В мача с ПСЖ (2:1) той вкара и двата гола за отбора си, но бе изгонен точно преди почивката заради безсмислено и много грубо нарушение срещу Ашраф Хакими.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

  • 21 ное 2025 | 15:30
  • 7031
  • 14
Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

  • 21 ное 2025 | 14:41
  • 1244
  • 0
Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

  • 21 ное 2025 | 14:33
  • 874
  • 0
Гуардиола: Сезонът започва сега

Гуардиола: Сезонът започва сега

  • 21 ное 2025 | 14:23
  • 1528
  • 4
Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

  • 21 ное 2025 | 14:18
  • 610
  • 2
Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

  • 21 ное 2025 | 13:56
  • 7375
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 17177
  • 41
ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

  • 21 ное 2025 | 19:43
  • 15903
  • 24
Очаквайте на живо: Олимпиакос - Париж

Очаквайте на живо: Олимпиакос - Париж

  • 21 ное 2025 | 20:20
  • 525
  • 0
Очаквайте на живо: Нови 5 двубоя от Евролигата тази вечер

Очаквайте на живо: Нови 5 двубоя от Евролигата тази вечер

  • 21 ное 2025 | 20:25
  • 214
  • 0
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 14380
  • 47
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 10235
  • 8