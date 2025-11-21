УЕФА наказа Луис Диас за три мача, Байерн ще обжалва

Крилото на Байерн (Мюнхен) Луис Диас получи наказание от три мача за червени картон, който си изкара в двубоя с Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Според "Билд" това решение на дисциплинарната комисия на УЕФА е изненадало неприятно ръководството на баварците, което е очаквало стандартно наказание от един мач. От “Алианц Арена” са поискали от централата да получат в писмен вид мотивите за решението, за да могат да го обжалват.

Ако Байерн не успее да намали наказанието на Диас, това ще означава, че отборът ще бъде без колумбиеца в мачовете с Арсенал, Спортинг (Лисабон) и Роял Юнион СЖ.

Бившият играч на Ливърпул се намира в страхотна форма от началото на сезона и има 11 гола и пет асистенции във всички турнири. В мача с ПСЖ (2:1) той вкара и двата гола за отбора си, но бе изгонен точно преди почивката заради безсмислено и много грубо нарушение срещу Ашраф Хакими.

