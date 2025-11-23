Флорентино Перес безпощаден към УЕФА, Тебас, Барса и съдиите: Това не е нормално…

Президентът на Реал Мадрид отправи остри атаки към почти всички футболни инстанции в реч, която му спечели овациите на членовете на клуба. Флорентино Перес откри Общото събрание на членовете на Реал Мадрид тази неделя, за да направи равносметка на ситуацията в клуба. Неговата безпрецедентна атака срещу Ла Лига, нейния президент Тебас, УЕФА, Барселона по случая „Негрейра“ и съдийската система обаче засенчи всичко останало. Президентът и преди е използвал събранието, за да критикува тези институции, но никога не е бил толкова суров. Речта му продължи час и 18 минути и предизвика едни от най-бурните овации, които членовете на клуба помнят.

Контузиите и календарът като бич през последните два сезона:

„Спечелихме 30 титли за петнадесет сезона. Но всички знаем какво е нивото на изискванията в Реал Мадрид. Миналата кампания се борихме докрай, но трябва да помним, че беше много тежък сезон заради контузии, които не ни позволиха да разчитаме на Карвахал или Милитао почти през цялото време. Или на Себайос, Камавинга и Менди, които загубихме за голяма част от сезона. Те изиграха над 80 мача, което е истинско безумие предвид един все по-вреден календар.“

Удар по УЕФА:

„Не сме против всичко, а се противопоставяме на това, което не е законно или етично. Не е нормално и не е законно да се опитват да попречат на клубовете да организират собствени турнири. Не е нормално от УЕФА да се опитват да управляват съдбата ни и да ни карат да играем във формати, които вредят на феновете. Никой не може да ни санкционира, клубовете сме свободни, както гласи последното решение на съда. Имаме две права – да бъдем обезщетени за щети в размер на милиарди евро и да създадем наше състезание. Уверявам ви, че ще осъществим и двете. Но имайте предвид, че ръководителите на УЕФА отговарят пред своите избиратели. Поради тази причина сме принудени да играем мачове в Азия или близо до Китай... Не е нормално в XXI век да става все по-скъпо да се гледа футбол.“

Реал Мадрид има само една цел при гостуването си на Елче

Удар по Ла Лига и Тебас:

„Не е нормално президентът на Ла Лига да иска да ни наложи мач в Маями, което дори на капитана на Барса, Франки де Йонг, не му се струва нормално. И също така не е нормално Ла Лига да подкрепя два отбора, Барселона и Виляреал, да получат достъп до допълнителни финансови инжекции, за да играят в Маями. И все още трябва да слушаме как Тебас сравнява този мач с НФЛ в опита си да играе в Маями – един провален проект. Мачът на НФЛ беше законен и съобразен с правилата на състезанието, а освен това имаше подкрепата на всички. Не е същото, той дори нямаше подкрепата на УЕFA. Това не е нищо повече от един провален залог. И не е нормално от Ла Лига да събират шест пъти повече от Висшата лига.“

Удар по съдийската система и Барса:

„Нивото на испанския арбитраж също не е нормално. Срамно е, че от 35 испански главни съдии ФИФА не избра нито един. И разбира се, също не е нормално Барселона да е плащала, каквато и да е причината, на вицепрезидента на съдиите над 8 милиона евро в продължение на поне 17 години. Той е имал важни функции и този период съвпада, по случайност, с най-добрите резултати на Барселона в нашата страна.“

Още критики към Тебас за музея "Леджендс" и финансирането на медии:

„Също така не е нормално Ла Лига да продължава да губи милиони евро от нашите пари с провала на музея "Леджендс", който служи за оправдание на инвестиции в медии. Има медии, които се родиха с цел да навредят на Реал Мадрид. И още по-обезпокоително е, че го прави по непрозрачен начин. Техният президент отказа да ни предостави тази информация.“

Чаби Алонсо: Головете на Реал Мадрид ще се завърнат

Споразумението с CVC и промяната в позицията на Барселона:

„Много клубове осъзнаха, че загубата на част от приходите им за 50 години ще утежни бъдещето им със споразумението с CVC. Надяваме се, че това споразумение ще бъде анулирано в съда. Реал Мадрид, Барселона и Атлетик го оспорихме пред съдилищата. Трябва да кажа, и съжалявам за това, че Барселона също се противопостави, но се отказа от този иск, по случайност, точно когато успя да регистрира играчи благодарение на Ла Лига.“

Реал Мадрид ще действа срещу Ла Лига:

„Искам да направя няколко допълнителни коментара. Сега е техен ред да поемат съответните отговорности. Президентът на Ла Лига е действал на своя глава и риск и ще трябва да поеме отговорност. Да не забравяме и срама от начина, по който беше отразен протестът на играчите от Ла Лига. Всички видяхме позорната цензура на Ла Лига. Не знам кое беше по-срамно – включването с 30 секунди закъснение или прикриването зад „ангажимент за мир“. Но за какъв мир става дума?“

От Реал Мадрид обявиха, че "Бернабеу" ще "отвори врати" за цялата планета в нов амбициозен проект

Аномалията с титлите в Ла Лига за играчите на Мадрид:

„Струва ли ви се нормално, че много играчи на Реал Мадрид имат повече европейски купи, отколкото титли в Ла Лига? Карвахал е един от примерите. Някои имат до шест [европейски купи]. А най-много имат пет титли в лигата. Повечето – четири.“

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес направи редица изказвания по ключови теми, засягащи испанския футбол, включително отношенията с президента на Ла Лига Хавиер Тебас, съдийството и бъдещето на клуба.

Разкритие за Тебас

Перес коментира позицията на Хавиер Тебас, заявявайки: „Разбира се, не ми се струва нормално президентът на Ла Лига да бъде и вицепрезидент на Кралската испанска футболна федерация (RFEF). Искам да ви разкажа нещо, което досега не беше известно. Президентът ми предложи да стана член на федерацията. Аз просто му отговорих: „Вие не ме познавате“.“

Критики към съдиите и „случая Негрейра“

Президентът на „белите“ не спести критиките си към съдийството и последствията от „случая Негрейра“.

„Реал Мадрид е единственият клуб, който се яви като страна по делото. Фран Сото (президентът на съдиите) поиска да обърнем страницата и да забравим, но как може такова нещо да се забрави? Не е нормално повечето от арбитрите по „случая Негрейра“ да продължават да са там. Тази ситуация им пречи да действат неутрално“, заяви Перес.

Той припомни и скандала преди финала за Купата на краля: „Как е възможно преди финала за Купата съдията на мача и този на ВАР (Де Бургос Бенгоечеа и Пабло Гонсалес Фуертес) да заплашват, че арбитрите ще предприемат мерки срещу нашия клуб? Преди финал за Купата на краля? Той трябваше да бъде отстранен, но никакви мерки не бяха взети.“

Почит към легендите и новите попълнения

Флорентино Перес отдаде дължимото на напускащите легенди и приветства новите лица в клуба.

„Идваме от епоха, която ще остане в паметта на мадридизма. Моля за признание към Анчелоти, най-титулуваният треньор в нашата история с петнадесет трофея, който завинаги спечели нашата обич“, каза той, след което се обърна към Модрич, като речта му бе прекъсната от аплодисменти: „Той вече принадлежи на сърцето на мадридизма, пример е на терена и извън него, обичан и уважаван от всички. Той е най-титулуваният играч в нашата история.“

Перес благодари и на други двама играчи: „Лукас Васкес е един от нашите велики юноши, който спечели сърцата на всички мадридисти и е пример за поведение. Той се превърна в легенда. Накрая искам да благодаря на Хесус Вайехо, който винаги ни е помагал. Той напуска Мадрид с 13 титли.“

Относно новия треньор, той добави: „Привлякохме Чаби, който представлява ценностите на Мадрид и познава нашия дом, защото е спечелил всичко. Освен това взехме и страхотни играчи.“

Школата и благодарност към Раул

„Позволете ми да спомена специално Раул. През 2020 г. той спечели Младежката лига на УЕФА и винаги е бил пример за всички наши млади таланти. Благодаря ти, скъпи Раул“, заяви Перес. „Видяхме как Асенсио и Гонсало достигнаха върха. Гонсало стана голмайстор на Световното клубно първенство. Осем играчи дебютираха за първия отбор на Реал Мадрид и се гордеем, че осем наши юноши бяха част от него: Карвахал, Асенсио, Фран Гарсия, Валверде, Винисиус, Родриго, Карерас и Гонсало.“

„Бернабеу“ – икона за бъдещето

Перес подчерта значението на обновения стадион „Сантяго Бернабеу“.

„Инвестирали сме 1,347 милиарда евро. Преди седмица стадионът се представи пред света с мача от НФЛ – исторически ден за Испания и за „Бернабеу“. Комисарят на НФЛ дори каза, че са играли на най-добрия стадион в света. С този стадион Мадрид е готов да продължи да бъде най-добрият клуб в света, какъвто беше и през XX век“, заяви той.

„Завършваме шумоизолационните дейности на стадиона, които ще приключат през декември. Общността на Мадрид реконструира новата метростанция, която ще бъде една от най-модерните в Европа. Паралелно с това подобряваме достъпа за хора с намалена подвижност. Това е един от най-устойчивите стадиони заради местоположението си“, завърши президентът.

Снимки: Imago